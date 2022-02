Nei prossimi giorni di festa a cavallo con questo fine settimana, molte persone festeggeranno il Carnevale con tantissime preparazioni colorate per far divertire i bambini. E tra tutti i menù di certo non può mancare un dolce facile da preparare e che sta facendo impazzire proprio tutti.

Si tratta delle gonfie, leggere e gustose chiacchiere che in questa straordinaria versione, è davvero un impresa resistere alla tentazione. Questa ricetta ha come ingrediente speciale la farina di pistacchi che renderà ogni morso una vera e propria goduria accompagnata dal cioccolato bianco.

Ingredienti

150 gr di farina;

70 gr di farina di pistacchi;

20 gr di burro;

1 uovo;

20 gr zucchero;

una tazzina da caffè di vino bianco;

50 gr di cioccolato bianco;

olio di semi d’arachide o girasole per friggere.

Gonfie, leggere e molto gustose queste chiacchiere con un ingrediente speciale sono una vera goduria da concedersi almeno una volta

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo una ciotola ed unendo la farina bianca con quella di pistacchi. Poi con un impastatrice planetaria o con le fruste elettriche con il gancio per impastare, aggiungere un uovo, lo zucchero e il burro a pezzetti ed iniziare a impastare.

Dopo qualche minuto, l’impasto inizierà a prendere forma e si potrà aggiungere pian piano il vino bianco. Continuare ad impastare fino a quando sarà possibile e poi continuare a mano su un piano da lavoro. L’impasto dovrà risultare omogeneo, elastico e liscio.

Arrivati fin qui, l’impasto delle chiacchiere è pronto per essere avvolto dalla pellicola per alimenti e lasciato a riposo in frigorifero per circa 20 minuti.

Trascorso questo tempo, prendere l’impasto e stenderlo con l’aiuto di un matterello, spolverando leggermente il piano da lavoro, ad un’altezza di circa 2 millimetri. Tagliare le varie forme preferite delle chiacchiere e prepararsi alla cottura.

In un pentolino versare molto olio e lasciarlo riscaldare per bene prima di iniziare a friggere. Dopo aver fritto ogni chiacchiera, lasciare che l’olio in eccesso venga assorbito dalla carta assorbente. Successivamente far sciogliere il cioccolato a bagnomaria e decorare le chiacchiere come vogliamo come ad esempio versando qualche codetta colorata sul cioccolato prima che rapprenda.

Letture consigliate

Solo 3 ingredienti e 5 minuti per confezionare questo morbidissimo e golosissimo dolce last minute per Carnevale