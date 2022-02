Ecco i 5 segreti per pulire i gioielli in argento e farli risplendere come un gioielliere professionista

L’argento è uno dei metalli più utilizzati nella gioielleria. Molti sono i monili creati con questo prezioso materiale che col tempo tende ad ossidarsi creando quella odiosa patina grigia. Anche molti oggetti che potremmo avere in casa sono in argento, come le posate, i candelabri, bomboniere e così via.

Quando l’argenteria o i gioielli diventano scuri, non resta altro che farli risplendere per poterne godere come appena acquistati. L’errore che tutti commettono è quello di non utilizzare i prodotti giusti o le tecniche giuste, così si può danneggiare irreparabilmente l’argento, graffiandolo o macchiandolo. Ecco perché tutti dovrebbero conoscere i 5 segreti per pulire i gioielli come un vero professionista.

Quali sono i prodotti da utilizzare per far risplendere questo prezioso metallo

In commercio esistono molti prodotti specifici per la pulizia dell’argento. Se non si ha idea da dove cominciare, basta fare un giro al supermercato per trovare uno dei migliori prodotti sulla piazza ad un prezzo accessibile. Questo prodotto si può trovare sotto forma di crema oppure sotto forma di spray.

Quest’ultima soluzione può essere perfetta utilizzata in questo modo. Prendiamo un barattolo, trasportiamo tutto il prodotto ed immergiamo i gioielli che vogliamo pulire. Chiudiamo con il coperchio e agitiamo il contenuto delicatamente per non rovinare i gioielli.

Dopo qualche secondo si inizierà ad annerire leggermente la soluzione, quindi con una pinzetta prendere i gioielli e sciacquarli con acqua tiepida con sapone per i piatti. I gioielli avranno un aspetto totalmente nuovo, ma se questi sono fatti con perle, cammei o corallo, sarà meglio non immergerli, ma passare un cotton fioc sulle parti interessate e sciacquare con acqua tiepida e sapone per i piatti.

Il prodotto utilizzato per lucidare i gioielli può essere riutilizzato molte volte, fino a quando non avrà più effetto. Mentre dopo aver sciacquato i gioielli, asciugarli con cura, tamponandoli con carta assorbente e pulendo infine con un panno in microfibra come quello degli occhiali da sole o da vista. In questo modo non si rischierà di graffiare la superficie.

Ecco i 5 segreti per pulire i gioielli in argento e farli risplendere come un gioielliere professionista

Oltre alle creme e spray del supermercato, online su vari siti e-commerce si possono acquistare prodotti professionali per la pulizia dei metalli come argento e oro.

Questi sono delle soluzioni ad immersione con un cestello per facilitare il recupero dei monili e dei panni imbevuti di soluzione per i gioielli con degli inserti come ad esempio il corallo. Quest’ultimo strumento quindi va utilizzato solo sulla parte del metallo.

Oltre a questi trucchi da professionista, si possono utilizzare delle soluzioni fai da te con prodotti che abbiamo già in casa, quindi a costo zero. In questi casi, sarà meglio prendere degli oggetti senza pietre incastonate per evitare che si possano rovinare.

Una delle tecniche meno conosciute è quella di prendere un recipiente, foderarlo di carta d’alluminio aggiungere una manciata di sale grosse ed infine dell’acqua bollente. Inserire i monili e lasciarli in immersi per circa 1 ora per poi sciacquarli con il sapone per i piatti.

La pasta bianca del dentifricio ha la capacità di eliminare il nero dell’ossidazione dei gioielli. Quindi si potrà trattare la zona interessata stendendo il prodotto con un panno morbido e sciacquando con cura.

Anche il bicarbonato può essere un ottimo alleato per pulire i nostri gioielli dalle macchie scure. Con un cotton fiocc, si può passare un po’ bicarbonato e acqua senza sfregare per non graffiare la superdicie

Letture consigliate

Altro che rose e orchidee è questa la pianta da regalare con la forma più romantica di sempre