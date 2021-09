In cucina nulla si spreca. Molte casalinghe cercano in tutti i modi di elaborare quegli avanzi o scarti in cucina per poter risparmiare qualche soldo in più e delle volte anche tempo.

Sono molte le ricette svuota frigo da cui poter attingere idee e soluzioni dell’ultimo minuto. Ma cosa succede se non riusciamo nel nostro intento? Ecco perché i residui in cucina di frutta e verdura possono essere riutilizzati anche in modo intelligente con varie idee sorprendenti.

Perché non si dovrebbero mai buttare via gli avanzi

Il cibo è molto importante, ogni giorno vengono acquistati tanti prodotti che vanno a finire sulle nostre tavole. Nella maggior parte dei casi, una buona parte non viene consumata e va buttata via. Gli alimenti in molti casi possono essere elaborati o rielaborati e riproposti in tavola e bisogna pensare che possono essere riutilizzati anche per altri scopi.

Un esempio pratico sono le bucce della frutta e verdura, impiegate da sempre in giardino o nell’orto al posto del classico concime. Uno scarto molto utile e prezioso per evitare concimi chimici e veleni.

Anche in casa si possono riutilizzare gli agrumi e un esempio sono le bucce di limone. Queste, se strofinate sul piano di cottura, sui rubinetti, sulle posate o su superfici simili, sono un ottimo anticalcare e sono in grado di lucidare, evitando così di utilizzare prodotti chimici. Bisognerà prendere le bucce tritate e lasciarle in ammollo nell’acqua bollente per un po’ di tempo.

Oltre alle bucce di limone, anche quelle della mela e delle patate possono essere sempre utili. Infatti quest’ultime sono ottime per rimuovere le macchie nere dalle posate. Mentre le bucce di mela sono un ottimo rimedio per far risplendere le posate o le superfici simili.

Pochi sanno che i residui di frutta e verdura possono essere riutilizzati anche in modo intelligente

Gli scarti di frutta e verdura prevedono anche molti altri utilizzi, come ad esempio la cura del corpo. Mai pensato di poter utilizzare un frutto comunissimo nella beauty routine? In questo caso il limone può fare davvero dei miracoli.

Ad esempio, si può provare con uno scrub particolare come quello con le bucce d’arancia, di melograno o di banana. Occorrerà prendere lo zucchero e versare qualche granellino nella parte interna della buccia e iniziare il trattamento strofinando sulla zona interessata.

Invece per contrastare la cellulite si potrà utilizzare il sale da cucina o il caffè. Con queste soluzioni la pelle del corpo risulterà da subito liscia come la seta.

Oltre ai vari trattamenti di bellezza, le bucce della frutta possono essere riutilizzate anche per profumare gli ambienti della casa. Le bucce degli agrumi essiccati possono essere riutilizzati per la preparazione dei potpourri da posizionare all’ingresso della casa.

Inoltre in comodi sacchettini di cotone possono essere posizionati negli armadi, nel bagno o nella dispensa. Uno dei piaceri per l’olfatto è quando queste bucce di agrumi essiccate vengono utilizzate in inverno per accendere il fuoco. Il profumo che rilasciano è davvero buono ed inoltre è un ottimo metodo per non utilizzare prodotti chimici.