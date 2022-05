La colazione è il pasto più importante della giornata. Per questo è importante scegliere bene gli ingredienti con cui prepararla. Esistono studi che dimostrano che una prima colazione adeguata e salutare è associata al minor rischio di diabete e malattie cardiovascolari. Inoltre, se ricca dei nutrienti giusti, aiuta a mantenere il peso corporeo perfetto e ad avere energia per tutto il giorno.

Ma come si fa a iniziare la giornata col piede giusto? In passato abbiamo svelato i 5 errori più comuni ma assolutamente da evitare quando si fa colazione. Uno di questi riguardava il consumo di cibi contenenti zuccheri raffinati come merendine, croissant etc. Queste sostanze, sebbene sembri che diano molta energia, in realtà vengono smaltite facilmente. Il risultato è che dopo poche ore si avverte di nuovo il senso di fame.

Oggi vorremmo suggerire una ricetta per una colazione leggera e golosa che, però, non prevede l’uso di zuccheri. Si tratta di una crema spalmabile da usare al posto della solita marmellata o della nutella, accompagnata da una buona fetta di pane integrale. Una ricetta casalinga facilissima e ricca di buoni nutrienti che scopriremo nel dettaglio tra poco. Si assicura che una volta provata non riusciremo più a farne a meno.

Un’abitudine comune in Italia è fare colazione con croissant e cappuccino o con pane e marmellata. Eppure, ci sono davvero tantissime ricette da preparare per la tavola della mattina. Da qualche tempo, per esempio, è di moda fare la colazione salata.

Per una colazione leggera e golosa dimentichiamo la marmellata senza zucchero e in 10 minuti prepariamo questa gustosa crema proteica e nutriente

Un pugno di frutta secca, poi, darebbe l’energia e i grassi giusti per l’intera giornata. Ecco perché la ricetta di oggi vede come protagoniste le mandorle. Questo seme dell’omonimo albero fa parte dei cosiddetti “superfood” capaci di garantire notevoli benefici all’organismo umano. Le mandorle, in particolare, sono ricche di grassi insaturi, proteine, vitamine e minerali. Questo mix ha come possibili benefici il miglioramento dei livelli di grassi nel sangue. Inoltre, mangiarne 4 o 5 ogni giorno garantirebbe la gestione del diabete 2 e un buon apporto di ferro e sodio.

Ma ecco la ricetta del cremoso burro di mandorle senza zucchero. Quello che ci serve sono 500 grammi di mandorle leggermente tostate e un robot da cucina. Versiamo le mandorle nel robot, a cui avremo montato le lame per frullare. Cominciamo a frullare alla massima potenza per 1 minuto. Fermiamoci e lasciamo riposare tutto per 1 minuto. Procediamo così fin quando non otterremo una crema liscia. Il consiglio è di aggiungere 1 pizzico di sale e 1 cucchiaino di olio di semi di sesamo. Il burro sarà immediatamente pronto da utilizzare e si può conservare a lungo in un barattolo.

Approfondimento

Ecco cosa succede secondo la scienza se si fa colazione dopo le 8.30 e quali sono i gravi rischi per la salute