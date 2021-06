Sia la scienza che la medicina hanno molto parlato dell’importanza della prima colazione. Al mattino, dopo una notte di riposo del corpo e della mente, abbiamo bisogno di energia buona per affrontare la giornata. Tuttavia ci sono colazioni e colazioni.

C’è chi preferisce il dolce e chi il salato, chi si concede almeno mezz’ora e chi la fa in piedi. Ancora, ci sono persone che fanno colazione molto presto e altre che la fanno con calma, anche a metà mattina. Ed è proprio su questo punto che uno studio americano dice la sua. Ecco cosa succede secondo la scienza se si fa colazione dopo le 8.30 e quali sono i gravi rischi per la salute.

A che ora è meglio fare colazione?

Secondo lo studio dell’Università Northwest di Chicago, presentato in una conferenza a ENDO2021 (The Endocrine Society), pare che fare colazione oltre le 8.30 del mattino determina maggiori possibilità di avere il diabete di tipo 2. In altre parole, fare colazione prima di quell’ora pare che diminuisca il rischio di sviluppare questa malattia.

Questa possibilità è data dal fatto che le persone mattiniere, che quindi fanno colazione presto, avrebbero livelli di zucchero molto più bassi di chi mangia dopo le 8.30. Inoltre, in questi soggetti ci sarebbe una minore resistenza all’insulina, che è una delle cause principali del diabete di tipo 2.

Chi si è occupato della ricerca è la dottoressa Marriam Ali e il suo team scientifico. Sono stati testati i risultati di 10.575 adulti che hanno partecipato al programma del National Health and Nutrition Examination Survey.

Ecco cosa succede secondo la scienza se si fa colazione dopo le 8.30 e quali sono i gravi rischi per la salute

In più, si è visto che coloro che mangiano durante l’arco di 10 ore giornaliere sono meno sensibili all’insulina. Di conseguenza rischiano meno di sviluppare il diabete di tipo 2, il peggiore della sua specie. Questo dimostra l’importanza degli orari e la distribuzione dei pasti per il metabolismo di ogni persona.

Quindi la colazione è importante perché è il primo pasto del giorno, ma anche perché da essa dipende l’equilibrio del metabolismo. Questo è anche il motivo per cui dovremmo evitare alcuni errori molto comuni nel fare colazione. Si possono trovare elencati e spiegati in questo articolo.