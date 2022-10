Per una colazione sana e nutriente ecco 2 dolci sfiziosi e leggeri

Le buone abitudini a tavola non riguardano esclusivamente il pranzo o la cena, ma anche la colazione, che è ugualmente un pasto importantissimo. Molti sottovalutano questo momento della giornata e non danno il giusto valore al cibo che mangiamo al mattino, appena svegli. Non sempre sappiamo bene cosa preparare, rischiando di mangiare in modo non equilibrato. Che si tratti di un pasto dolce o salato, l’aspetto fondamentale è non esagerare con le quantità e scegliere prodotti sani e salutari. In questo modo potremmo evitare di ingrassare e potremmo avere l’energia giusta per affrontare la giornata.

Cosa mangiare al mattino che potrebbe farci evitare di ingrassare

Sbagliamo se pensiamo che saltando la colazione l’ago della bilancia possa scendere. Per dimagrire, e tenere sotto controllo il peso, esistono tante possibilità per gustare pietanze gustose, senza doversi accontentare di gallette di riso poco saporite. Cerchiamo di dedicare qualche minuto della giornata a questo pasto, senza avere fretta, sorseggiamo un tè, una spremuta o altre valide alternative non zuccherate. Se non vogliamo sentirci in colpa dovremmo quindi accompagnare le bevande con qualcosa che non abbia un alto indice glicemico, come yogurt, porridge e cereali.

Per una colazione sana e nutriente ecco 2 dolci da preparare al forno

Per non stancarci degli stessi sapori, potremmo variare, optando per una colazione salata o anche dolce, senza strafare con gli zuccheri. I dolci non sono del tutto banditi, se non vogliamo ingrassare o perdere pochi chili. Potremmo preparare in casa dei deliziosi muffin, utilizzando prodotti genuini come gli agrumi e la zucca autunnale e la farina integrale. Per riempire uno stampo da 6 muffin serviranno:

260 g di polpa di zucca (già cotta);

150 g di farina integrale;

70 g di zucchero di canna;

scorza di limone bio;

70 ml di latte scremato;

35 ml di olio;

un uovo.

Mescoliamo tutti gli ingredienti in un contenitore, creando un impasto liscio e denso, privo di grumi, anche con l’aiuto di una frusta elettrica. Quindi riempiamo gli stampini fino a metà e mettiamoli in forno preriscaldato, facendoli cuocere per 20 minuti a 180 gradi.

Torta light

Oppure realizziamo questa torta leggera e ricca di nutrienti, povera di grassi e adatta anche a chi è intollerante al glutine. Gli ingredienti per prepararla sono:

120 g di fiocchi d’avena integrali;

80 ml di latte di riso;

50 g di albumi;

100 g di mirtilli o altra frutta fresca.

Anche in questo caso dovremo amalgamare bene gli ingredienti tra loro, sbriciolando i fiocchi d’avena o tritandoli grossolanamente. Versiamo il composto su una teglia da 20 cm, con carta forno, inforniamo per circa 20 minuti ad una temperatura di 180 °C. Dunque, per una colazione sana e nutriente ecco 2 dolci da preparare con degli ingredienti genuini dal sapore goloso.

Lettura consigliata

Mai buttare gli avanzi di torta e biscotti perché sono utili per preparare tiramisù e cheesecake ma anche questi gustosi dolci