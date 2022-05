Questa straordinaria farina è una delle più sane al Mondo e possiamo addirittura usarla per la bellezza, la casa e il giardino

La farina è senza dubbio uno degli ingredienti che usiamo di più in cucina. La sfruttiamo per preparare pane e pizza, per i dolci e per friggere gli alimenti. Non tutte le farine, però, sono uguali. Ad esempio, questa straordinaria farina è una delle più sane in assoluto secondo gli scienziati. E come stiamo per scoprire potrebbe rivelarsi fenomenale anche per risolvere molti problemi di casa che affrontiamo tutti i giorni. Vediamo di cosa si tratta e i modi di utilizzarla che pochissimi conoscono.

La farina d’avena è un prodotto davvero straordinario

Sveliamo il mistero. La farina che non dovrebbe mai mancare nelle nostre case è la farina d’avena. Il motivo è che la sua composizione chimica unica la rende uno straordinario alleato per la dieta e per la salute dell’intestino. L’avena è infatti ricca di beta-glucano, una sostanza che sembra avere ottimi benefici sulla funzionalità dello stomaco e sul ripristino della flora intestinale.

La farina d’avena è anche estremamente versatile. Possiamo tranquillamente usarla al posto della classica farina bianca per preparare ricette dolci o salate. Ma i possibili usi di questo prodotto unico nel suo genere non finiscono qui.

Usiamo la farina di avena come prodotto di bellezza

Chi ama i prodotti di bellezza ed è particolarmente curioso si sarà sicuramente accorto che molti di essi sono a base di avena. Questo perché l’avena sembra avere proprietà antinfiammatorie, idratanti e protettive per la pelle. Quindi, possiamo risparmiare e creare da soli i nostri prodotti di bellezza. La farina di avena è perfetta per preparare scrub per il corpo, saponi, shampoo e bagni ricostituenti.

Sfruttiamo le proprietà dell’avena per proteggere le piante

La farina d’avena è un prezioso alleato contro i parassiti delle piante. In questo periodo dell’anno le nostre coltivazioni sono oggetto degli attacchi di afidi, pidocchi e animaletti vari. Per difenderle proviamo a cospargere qualche manciata di farina secca intorno al punto in cui abbiamo seminato. I terribili parassiti si terranno ben alla larga.

Attenzione, però, a non esagerare con la quantità. Troppa farina potrebbe crescere di volume con l’umidità e attirare topi e altri insetti dannosi.

Questa straordinaria farina è una delle più sane al Mondo e possiamo addirittura usarla per la bellezza, la casa e il giardino

Concludiamo con i possibili usi dell’avena per la pulizia di casa e giardino. Se cerchiamo un deodorante naturale per il bagno l’avena, potrebbe fare al caso nostro. Ci basterà metterla in un contenitore traforato e in pochi giorni di azione la puzza diventerà un antico ricordo.

L’avena ci aiuterà anche per pulire mobili e sedie di metallo in giardino. Mischiamola con sale e aceto bianco e avremo una soluzione perfetta per gli oggetti in acciaio. Passiamola delicatamente sulle superfici, risciacquiamo e il gioco è fatto.

