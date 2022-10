5 motivi per cui la colazione sarebbe importante per prevenire certe patologie

La colazione è il pasto più importante della giornata. Tutti lo sanno ma nessuno ne capisce appieno le motivazioni e la concretezza. Sicché, molti, per mancanza di tempo o svogliatezza, preferiscono farla, bevendo semplicemente un caffè a volo. Tuttavia, il miglior modo per iniziare la giornata è dedicare alla colazione il giusto spazio, come un rituale quotidiano imprescindibile.

Si pensi che alcuni studi hanno dimostrato come sia importante per risvegliare il metabolismo ed ottenere la giusta dose di energia. Appare, dunque, come il primo passo indispensabile per caricarsi ed affrontare la giornata. Quindi, non andrebbe mai saltata, neanche se si è a dieta. La sua importanza non riguarda soltanto coloro che fanno attività fisica ma anche chi svolge attività intellettuale. Si pensi agli studenti o a chi fa un lavoro di concentrazione. Ebbene, ci sono ben 5 motivi per cui nessuno di noi dovrebbe saltare la prima colazione e li spiegheremo qui di seguito.

Perché non saltare il primo pasto della giornata

Vediamo perché la colazione è così importante per la salute. Ne riassumeremo le ragioni specifiche: 1) al mattino il corpo ha bisogno di energia per affrontare la giornata. Quindi, senza di essa, i muscoli e anche il cervello non saranno in grado di lavorare in modo efficiente. È lo stesso identico principio dell’auto, che non può camminare senza carburante; 2) rappresenta, se fatta nel modo corretto, una buona fonte di vitamine, minerali, proteine, fibre e antiossidanti. A tal uopo, in essa dobbiamo introdurre: yogurt, cereali, frutta fresca e secca, marmellata, miele, pane o fette biscottate integrali. Se salata: pane integrale, ricotta, salmone affumicato, pomodori, frutta fresca; 3) tra i 5 motivi per cui la colazione sarebbe importante, è che aiuta a mangiare meno durante la giornata. Il tutto, favorendo la dieta e contrastando l’immissione di grassi in eccesso.

Questo perché non mangiando al mattino, si sarà portati ad eccedere durante la giornata. Il tutto, rendendo più faticosa la digestione e provocando distrazione e scarso rendimento sul lavoro. Ciò, proprio quando il corpo è meno in grado di bruciare le calorie, cioè il pomeriggio/sera.

5 motivi per cui la colazione sarebbe importante per salute e per prevenire certe patologie

4) La colazione protegge il cuore, riducendo il rischio di malattie cronico-degenerative, cardiovascolari, obesità e diabete. La ragione è sempre la stessa: mangiando correttamente il mattino, si evita dopo di assumere cibi calorici e grassi. Ad essere dannosi sono soprattutto i grassi saturi, nemici dell’apparato cardiovascolare; 5) senza la colazione il metabolismo rallenta. Infatti, mangiare al mattino, non solo dona energia, ma aiuta anche a bruciare le calorie durante la giornata. In assenza, si possono innescare meccanismi metabolici che rallentano il dimagrimento.

In definitiva, ecco perché la colazione fa così bene alla salute, in quanto aiuta a tenere lontane serie patologie. Essa, per essere corretta e completa deve essere varia, può essere sia dolce che salata, come illustrato in quest’articolo.

Lettura consigliata

Un pool di vitamine e antiossidanti per una colazione invernale del tutto salutare e dietetica