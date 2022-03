Ad aprile torna finalmente un frutto succoso e salutare. Molti lo apprezzano al naturale, ma non tutti sanno che si presta anche a ricette gustose e originali. Scopriamo di che frutto si tratta e come possiamo prepararlo.

I benefici di questo prodotto simbolo di aprile e maggio

Alcuni frutti hanno una stagione davvero breve e per assaggiarli bisogna affrettarsi. È il caso della nespola, che si trova soltanto ad aprile e maggio. Conviene dunque approfittare subito di questo frutto: non solo perché è fresco e saporito, ma anche perché ha svariati benefici per la salute. Come affermano gli esperti, le nespole sono ricche di vitamina A, antiossidanti, potassio, manganese, ferro e rame. Ma non solo: apportano anche le pectine, ovvero delle fibre insolubili. Queste sostanze potrebbero avere due proprietà importanti.

Innanzitutto, le pectine potrebbero aiutare l’apparato digerente, agendo come lassativo naturale. In secondo luogo, poi, potrebbero contribuire ad abbassare la colesterolemia, riducendo l’assorbimento del colesterolo nell’intestino. Peraltro la nespola non sarebbe l’unico frutto con questa utile proprietà: anche un agrume italiano poco conosciuto aiuterebbe a tenere a bada il colesterolo. Insomma, le nespole sono sicuramente benefiche. Ma come le si mangia?

Per gustare il frutto di aprile che aiuterebbe ad abbassare il colesterolo e andare di corpo bisogna provare questa ricetta

La frutta è deliziosa al naturale, ma per mangiarne di più il trucco è incorporarla in ricette originali. Le pesche, per esempio, si possono gustare in una maniera inusuale che stupirà gli ospiti. Lo stesso vale per le nespole. Questi frutti primaverili infatti si sposano alla perfezione con formaggi freschi, quali la robiola o il caprino. Si può dunque preparare un’insalata speciale combinando questi ingredienti:

4 nespole;

100 g di formaggio fresco (robiola o caprino);

60 g di rucola;

1 mela verde;

succo di limone;

olio extravergine d’oliva;

aceto balsamico;

sale e pepe.

Procedimento:

tagliare la mela a fettine sottili; far marinare le fettine di mela in una ciotola con acqua, succo di limone, sale e pepe; sbucciare le nespole e tagliarle a tocchetti; dividere a cubetti il formaggio; mescolare la rucola, le mele marinate, le nespole e il formaggio in una ciotola; condire con olio, aceto balsamico e un pizzico di sale e pepe a piacere.

Questa particolare insalata non solo è ottima, ma piena di ingredienti con proprietà benefiche. Oltre alle nespole, infatti, contiene anche la rucola, ricchissima di una vitamina che avrebbe proprietà antiossidanti. Insomma, per gustare il frutto di aprile con fantasia il modo migliore è preparare un’insalata di nespole!