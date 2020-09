Con l’arrivo del mese di settembre, la stagione delle pesche è quasi finita. Ma si trovano ancora in commercio pesche mature, dolci e succose. Vuoi fare il pieno di tutti i benefici naturali di questo frutto, ma sei stanco di mangiarlo sempre alla stessa maniera? Gusta le pesche in maniera inusuale: in insalata.

Tutti i benefici

Le pesche sono un frutto non solo delizioso, ma anche ottimo per la salute. Infatti:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI





contengono pochissime calorie, solo 39 ogni 100 grammi, ma hanno un ottimo potere saziante; sono ricche di potassio, magnesio e fosforo; sono un’ottima fonte di vitamina C, utile per rafforzare le difese immunitarie; apportano beta-carotene al nostro organismo, permettendogli di produrre vitamina A, indispensabile per la salute degli occhi; contengono sostanze dalle proprietà antiossidanti, utili per l’apparato cardiovascolare e per la prevenzione dei tumori; sono diuretiche; sono facilmente digeribili e contrastano la stipsi.

Ma attenzione: per sfruttare tutti i benefici delle pesche è consigliabile mangiarle crude, e soprattutto non buttare via la buccia. Ecco allora qualche consiglio sfizioso per mangiare le pesche non come dessert, ma in insalata!

Come preparare un’insalata di pesche

Per gustare le pesche in questa maniera originale, basta un pizzico di creatività per aggiungerle alle tue insalate preferite. Esistono però alcuni ingredienti che si sposano alla perfezione con le pesche. Ecco qualche spunto.

La prima ricetta è un’insalata originale e ricca di frutta. Ti basterà mescolare:

due pesche grandi, tagliate a fettine; un avocado a cubetti; una busta di spinaci crudi; mezza cipolla rossa, tritata finemente; del formaggio di capra sbriciolato; mandorle tostate o altra frutta secca a piacere; una vinaigrette per condire.

La cremosità e il sapore del formaggio di capra si sposeranno alla perfezione con la dolcezza delle pesche, mentre la frutta secca garantirà un po’ di croccantezza. Puoi anche provare a usare la feta, o scegliere altre verdure al posto degli spinaci. Insomma, adatta questa ricetta ai tuoi gusti.

Per un pasto più sostanzioso, invece, parti da una base di foglie d’insalata e pesche tagliate a fettine. Aggiungi poi del petto di pollo alla griglia tagliato a cubetti. Per un sapore più fresco, che contrasti la dolcezza delle pesche, è ancor meglio se fai marinare il pollo nel basilico.

Ora che hai qualche idea, scatena la fantasia e gusta le pesche in maniera inusuale. Ti è piaciuta l’idea di preparare insalate inusuali con nuovi ingredienti? Allora scopri anche perché non dovresti buttare i ciuffi delle carote!