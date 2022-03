Ecco quali profumi regalare a una donna sensuale ma anche a un uomo e le fragranze in voga nella primavera 2022

La femminilità di una donna può sbocciare al meglio se si valorizza con un profumo apposito. Lo stesso succede a un uomo che sappia indossare una fragranza su misura per lui.

Le tendenze della primavera 2022 stanno già facendo impazzire le influencer sui social network. Ci sono le essenze in edizione limitata proposte dai più importanti Brand del settore, per chi vuole lasciare una scia unica. Quelle speziate, con note di cannella e pepe, invece, sono indicate per chi ama le atmosfere esotiche.

Le persone più romantiche potranno scegliere, poi, fragranze più fruttate, sulle note di fiori e agrumi.

Nell’articolo di oggi daremo dei consigli migliori per scoprire quale profumo regalare.

Per una nota selvaggia, si può optare per una fragranza con base di tabacco, su cui s’innesta l’odore del cardamomo con la cannella e la mirra della Namibia. Sembrerà di essersi risvegliati nella savana.

Sempre per donna, la fragranza ambrata floreale con note legnose, che ha nel suo cuore un ricco bouquet floreale di ylang-ylang.

Le donne che vogliono davvero sedurre, invece, adoreranno un mix di note floreali e ambrate, avvolte da un impetuoso accordo di gardenia e vaniglia. Seduzione tutta italiana per una scelta che non verrà dimenticata.

Il bergamotto è l’ingrediente chiave di alcune acque di colonia femminili che donano fusioni di note inattese.

Il ribes nero, invece, crea fragranze frizzanti con note fruttate, assieme al ciliegio della Cina e allo champagne.

Da tenere presente anche le fragranze che accendono i sensi con l’accordo di fiore d’arancio, pepe rosa e vetiver, una chiave d’intensa sensualità.

Il mix di frutto della passione, limone, giglio rosa, vaniglia e sandalo crea un profumo esuberante e ricco.

Ecco quali profumi regalare a una donna, dunque.

Per uomo, invece, piacevolissimo e inconfondibile è l’odore del muschio, che però in questa primavera 2022 si trova innestato a un pizzico di prugna lussuriosa.

Le note di testa di bergamotto, esaltate dal pepe rosa, invece, conferiscono una retrospettiva fruttata che smorza la spigolosità del muschio.

Infine, le fragranze di mera caramellata con fresche note di pompelmo rosa e cassis sono particolarmente gioiose e indicate per una domenica di primavera fuori in gita.

Eau de Parfum dai toni legnosi, sensuali, misteriosi è da scegliere per gli uomini che vogliono farsi riconoscere.

Infine, il mandarino e i fiori d’arancio stupiscono con le loro note speziate, mentre l’ambra e il sandalo suggellano una fragranza per uomini che sanno ciò che vogliono.

