I cibi fritti sono il piatto preferito di molti, tuttavia avere una frittura perfettamente croccante, senza troppo olio e non molle non è sempre un’impresa semplice.

Sono piccoli passaggi che intaccano l’intera riuscita della frittura, un olio non a temperatura, una pastella sbilanciata negli ingredienti, alimenti ancora troppo congelati o troppo pieni di acqua compromettono l’intera riuscita della preparazione.

Mangiare frittelle, patate fritte, cotolette o pesce mal fritto è davvero di cattivo gusto. Infatti una frittura ricca di olio o troppo pesante diventa difficile da digerire inoltre compromette l’intero gusto del piatto.

Per carne, pesce, verdure e frittelle ecco i segreti per una pastella senza uova e una frittura croccante e asciutta

Con la frittura è possibile rendere prelibato ogni piatto, che sia a base di carne, pesce o delle semplici verdure il tutto assume un sapore sublime se ben fritto.

Piccoli segreti li abbiamo già precedentemente svelati, infatti mai più frittura di pesce molle e piena di olio ecco come averla subito asciutta e croccante buona da leccarsi le dita con 3 semplici segreti. Anche la farina ha un ruolo fondamentale nella riuscita del nostro piatto, infatti è questa la miglior farina per impanare ed avere una frittura perfetta e croccante da fare invidia ai migliori chef.

In primis è fondamentale prestare attenzione alla qualità degli alimenti. Alimenti freschi daranno sempre al piatto un gusto e un profumo differente.

Per ottenere una frittura croccante e asciutta un ruolo chiave è svolto anche dalla pastella. Nella preparazione della pastella è indispensabile prestare attenzione a delle piccole chicche, che ci permetteranno di ottenere una frittura come quella dei migliori chef.

Una regola indispensabile per una pastella perfetta è quella di evitare l’aggiunta di sale durante la preparazione. Il sale infatti non va mai aggiunto prima della frittura, pena una pastella e un fritto molle e pieno di olio.

Inoltre è fondamentale evitare la formazione di grumi durante la preparazione della pastella. Nel caso in cui dovessero formarsene niente paura, basterà passare la pastella in un colino per averla perfettamente liquida e liscia.

Se vogliamo una pastella ancor più croccante è possibile aggiungere all’impasto del latte freddo.

Quella che vogliamo proporre oggi è una pastella facilissima e veloce da preparare, senza uova ma con l’aggiunta della birra. Pochi ingredienti e pochissimo tempo per una frittura perfettamente croccante.

Pastella senza uova

Ingredienti

100 grammi di farina di riso;

130 millilitri di birra ben fredda;

1 cucchiaio di olio Evo.

Procedimento:

In un recipiente di vetro mescolare la farina, l’olio ed infine aggiungere la birra fredda. Immergere gli ingredienti e passare alla frittura in olio bollente.

Ebbene, per carne, pesce, verdure e frittelle ecco i segreti per una pastella senza uova per una frittura croccante e asciutta.

Chicche di gusto

È possibile sostituire la farina di riso con la classica farina 00 ed aggiungere alla pastella delle spezie a piacere come paprika, curcuma o cumino per un sapore più deciso e speziato.

Approfondimento

Difficile da credere ma per una frittura di pesce dorata e super croccante sono questi gli errori da non commettere assolutamente.