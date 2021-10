Difficile da credere ma per una frittura di pesce dorata e super croccante sono questi gli errori da non commettere assolutamente

La frittura, diciamolo, piace proprio a tutti. Una golosità che dà agli alimenti un gusto davvero irresistibile, ideale da portare in tavola ad ogni occasione.

In estate così come in inverno, la frittura mette d’accordo sempre tutti. Un metodo semplice che consiste nella cottura di un alimento in un grasso portato ad alte temperature, che può avvenire in padella o in friggitrice.

La frittura è ideale per la cottura di molti alimenti, ma è il pesce a giovare di più di questa tecnica e non a caso la frittura di pesce è una delle eccellenze della cucina tradizionale italiana.

Ma come fare per avere una frittura dorata, croccante, asciutta e perfetta?

Semplice, basterà seguire alcuni trucchetti ed evitare di commettere alcuni errori molto comuni, vediamo quali.

I 5 errori comuni

La prima cosa a cui prestare attenzione è la scelta del pesce, che dovrà essere sempre freschissimo. No a pesce vecchio o surgelato.

La seconda regola è quella di impanare il pesce perfettamente, infatti un errore comune è quello di non far aderire bene la farina su tutta la superficie dell’alimento. A fare la differenza sarà anche la farina, infatti, nessuno la usa mai, ma è questa la miglior farina per impanare ed avere una frittura di pesce perfetta e croccante da fare invidia ai migliori chef.

Importantissimo per avere una frittura dorata e croccante la scelta dell’olio, che dovrà essere rigorosamente di semi di arachidi. Regola fondamentale è mantenere la temperatura dell’olio costante durante tutto il tempo di frittura. L’olio, infatti, non dovrà scendere al di sotto dei 180 gradi.

Indispensabile anche l’uso del termometro da cucina per capire il momento esatto in cui iniziare la frittura.

No a padelle dai bordi bassi, il pesce al contrario va rigorosamente fritto in pentole alte. La quantità di olio dovrà essere generosa ma non eccessiva, il necessario per fare in modo che il pesce sia interamente immerso nel liquido.

Un’ altra regola indispensabile è quella di evitare di friggere troppi pezzi contemporaneamente. Per ottenere una buona frittura è indispensabile riporre nell’olio caldo pochi pesci per volta, ed evitare di girarli costantemente per non intaccare la panatura.

Chicche di qualità

I pesci vanno poi scolati solo quando sono perfettamente ed uniformemente dorati. Evitare di prolungare la cottura oltre i 5 minuti e iniziare la frittura sempre partendo dai pesci più grandi.

Subito dopo averlo scolato, asciugare il pesce su un foglio di carta assorbente. Questo gesto eviterà che la panatura diventi molle.

Ebbene, sembra difficile da credere ma per una frittura di pesce dorata e super croccante sono questi gli errori da non commettere assolutamente.

