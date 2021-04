La frittura di pesce è un classico intramontabile della cucina italiana, conosciuta e consumata nell’ intera Penisola. È un piatto che non ha stagionalità ed è amato proprio da tutti per la sua semplicità che si tramuta in grande bontà. Un piatto che si può gustare in compagnia, in riva al mare o anche nei migliori ristoranti. Una bontà da poter preparare con semplicità anche a casa propria con risultati strabilianti. La sua preparazione infatti non richiede particolare dimestichezza in cucina.

Basterà seguire qualche piccolo ma indispensabile trucchetto e il gioco è fatto, gli ospiti resteranno davvero stupiti per la perfezione e la croccantezza del piatto.

Come fare una frittura di pesce croccante

In primis a fare la differenza è la freschezza e la qualità del pesce. Il pesce deve essere freschissimo e ben pulito. Solitamente si utilizzano pesci quali calamari, gamberetti, alici, triglie e moscardini.

Ma un passaggio davvero fondamentale per ottenere una buona frittura di pesce è la panatura. La panatura cambierà il sapore dell’intera pietanza. Per ottenere una panatura perfetta va utilizzata esclusivamente la farina di semola. Molti invece erroneamente utilizzano la classica farina 00. Dunque anche se nessuno la usa mai ma è questa la miglior farina per impanare ed avere una frittura di pesce perfetta e croccante da fare invidia ai migliori chef.

Un ulteriore passaggio non meno importante è la scelta dell’olio di frittura. Il pesce va fritto esclusivamente con olio di semi di girasole alto oleico. Inoltre ad essere davvero fondamentale è la temperatura dell’olio di frittura che non deve superare i 180 C e non deve scendere al di sotto dei 170 C.

Per una frittura davvero croccante è inoltre indispensabile non impanare i pesci troppo tempo prima di friggerli, altrimenti la loro umidità renderà la frittura poco croccante e intrisa d’olio.

Se l'articolo è stato utile ai Lettori, per la preparazione di un piatto davvero squisito è possibile approfondire i metodi di frittura cliccando qui.