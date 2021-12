Mai più frittura di pesce molle e piena di olio ecco come averla subito asciutta e croccante buona da leccarsi le dita con 3 semplici segreti

La frittura di pesce è uno dei piatti più amati e ambiti delle feste natalizie. Ottima da servire come antipasto o come secondo sfizioso da abbinare a verdure come le scarole cotte.

Preparare una buona frittura di pesce non è poi così semplice, infatti, basta commettere qualche piccolo errore per compromettere la riuscita dell’intero piatto.

La frittura, infatti, più che una tecnica di cottura è una vera e propria arte dove non è sufficiente immergere gli alimenti nell’olio bollente.

Per evitare che la nostra frittura sia intrisa di olio, molliccia tanto da essere quasi disgustosa al palato, basterà seguire qualche piccolo accorgimento.

Il primo step indispensabile è prestare attenzione alla qualità del pesce, preferire sempre quello fresco. Evitare di acquistare pesci che sono lì da giorni facendo attenzione al colore e alla profumazione. Infatti, se dovesse apparire scuro ed avere un odore particolarmente pungente sarebbe meglio evitare di acquistarlo.

Una volta pulito e lavato, va asciugato perfettamente, con l’aiuto di una carta assorbente. L’acqua in eccesso, infatti, potrebbe rendere la frittura di pesce molliccia.

Un altro passo indispensabile a cui prestare molta attenzione è l’uso della farina, infatti non tutte le farine sono uguali e anche se nessuno la usa mai, ma è questa la miglior farina per impanare ed avere una frittura di pesce perfetta e croccante da fare invidia ai migliori chef.

Attenzione all’impanatura

Il segreto sta anche nell’impanatura, che dovrà essere uniforme e leggera. Per farlo è indispensabile l’uso di un sacchetto, in cui riporre la farina e successivamente i pesci da impanare. L’uso del sacchetto garantisce un’infarinatura perfetta, ed evita eccessi di farina che sporcano l’olio di frittura eccessivamente, bruciandolo anche.

Un’ altra azione indispensabile è quella di passare il contenuto del sacchetto in uno scolapasta, per eliminare la farina superflua. Questo permetterà di avere un’infarinatura perfetta, sottile e senza grumi.

Un altro aspetto fondamentale è l’olio scelto per la frittura, infatti, nessuno lo sa ma è questo il miglior olio per friggere il misto di pesce per una frittura croccante e da leccarsi i baffi.

Un aspetto importante è evitare di far surriscaldare l’olio in modo eccessivo prima di far immergere gli alimenti. Un segreto per controllare la temperatura dell’olio è immergere un piccolo pezzetto di pane nell’olio. Se questo diventa dorato quasi subito l’olio è pronto per friggere.

Un altro indispensabile segreto è quello di utilizzare una buona carta assorbente. Una tecnica antica è quella di utilizzare il sacchetto di carta riciclato del pane. Dunque, mai più frittura di pesce molle e piena di olio ecco come averla subito asciutta e croccante buona da leccarsi le dita con 3 semplici segreti.

Chicche di gusto

Per renderla più saporita possiamo aggiungere alla nostra frittura un condimento a base di olio, pepe e sale. Per gli amanti del piccante possiamo anche aggiungere una spolverata di peperoncino che darà un tocco di vivacità al piatto.