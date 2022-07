Oltre a pomodori e cetrioli sono questi i cibi da mangiare in estate per dimagrire senza avere fame più un consiglio su come sgonfiarsi

Essere in forma diventa un’urgenza con l’arrivo dell’estate. Quando la prova costume si avvicina ci si ricorda di aver abbandonato da tempo la palestra e di aver esagerato con l’ozio. È in quel momento che si decide di mettersi a dieta e di iniziare a fare esercizio.

La bella stagione è un momento ottimo per rimettersi in forma e trovare l’allenamento perfetto per il nostro fisico. Potremo sfruttare il primo mattino o la sera per fare esercizio all’aria aperta. Seguendo un programma efficace e utilizzando gli strumenti giusti, non avremo bisogno di lunghe ore di esercizio.

Allo stesso tempo l’alimentazione è un altro punto focale nell’obiettivo di dimagrire. Non c’è dimagrimento senza movimento e senza un regime alimentare. Anche in questo caso la natura ci viene in aiuto con tanta frutta e verdura gustosa e rinfrescante.

Ma oltre a pomodori e cetrioli sono questi i cibi che possono aiutarci a ritrovare il nostro peso forma. Con poche calorie, ma ricchi d’acqua e vitamine preziose per l’organismo, questi cibi diventano i migliori amici della prova costume.

L’importante è che vengano introdotti nella dieta in modo equilibrato, con l’obiettivo di non farci provare fame. Vedremo anche alcuni consigli per bruciare grassi senza sentire i crampi della fame e sgonfiare pancia e fianchi.

Essere a dieta non significa saltare i pasti, né mangiare come una formica. Come affermato nelle Linee Guida di CREA, un regime alimentare equilibrato e sano è composto dai nutrienti e dalle porzioni giuste per il nostro stile di vita. Purtroppo non esistono alimenti che fanno miracoli in una notte, tuttavia alcuni di essi possono aiutarci in questa fase.

Il pomodoro è il principe dell’estate, ha poche calorie ed è ricco di acqua e di vitamine A, B, C, K e sali minerali. Ma non è l’unico ortaggio che può favorire il dimagrimento. Si pensi ai cetrioli o alle zucchine, che sono una prelibatezza estiva e ci consentono di creare ricette molto varie, senza annoiarci. Condite con un filo d’olio apportano ottimi nutrienti e poche calorie.

Anche il pesce è favorito nella dieta estiva. Ricco di omega 3, il pesce aiuta a mantenere il cervello attivo e al contempo favorisce il metabolismo. Un altro must di questa stagione sono le insalatone dove alla lattuga si aggiungono tanti altri ingredienti, dalle proteine animali a quelle vegetali, fino alle insalate di cereali.

Un consiglio, per non alimentare il senso di fame, consiste nel non aggiungere troppi ingredienti nell’insalata. Più varietà c’è, più la nostra fame aumenterà. Chiaramente sarà bene evitare bevande e cibi zuccherati o troppo grassi.

L’olio d’oliva è il condimento migliore, mentre spezie ed erbe sono validi aiuti per la dieta. Per sgonfiare la pancia, masticare bene è un’abitudine fondamentale così come bere tè verde e tisane drenanti.

