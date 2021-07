Il frutto principe dell’estate è il pomodoro. Da quando è arrivato in Europa dall’America Centrale, In Italia diventa protagonista di mille e più ricette. Dalla parmigiana al sugo all’arrabbiata per non parlare dell’insalata, sono tantissimi i piatti che non ne possono fare a meno. Praticamente non c’è giorno che non si mangi almeno un pomodoro. Ma i ricercatori si sono chiesti cosa succede al corpo umano con tutti questi pomodori.

Ed ecco cosa succede e non sappiamo se si mangiano ogni giorno pomodori. Se si considera questo frutto dal punto di vista nutrizionale si vede che è ricco di fibre, vitamina A, B, C, K, ma anche di Sali minerali, potassio, zinco, ferro e manganese. Quindi consumare pomodori apporta all’organismo tutti questi nutrienti.

In più il pomodoro è ricco di acido citrico, acido succinico e malico. Tutti favoriscono la digestione e la depurazione tramite la diuresi. Il licopene che dà il colore rosso, poi, abbassa il colesterolo, aiuta il sistema immunitario, previene attacchi di cuore e trombi del sangue.

Crescendo grazie al sole, il pomodoro è ricco di antiossidanti e beta e alfa carotene. Tutti elementi fondamentali per il benessere della pelle, specialmente se abbinati ai grassi di un avocado o a quelli dell’olio d’oliva.

Inoltre il pomodoro è ideale per chi desidera perdere peso grazie al suo basso apporto calorico. Insomma, mangiare pomodori tutti i giorni previene la comparsa di infezioni al tratto urinario, ripulisce dalle tossine ed è un toccasana per capelli e pelle. Pochi sanno che aiuta anche a proteggere dalle scottature solari.

L’unica avvertenza è di preferirlo cotto invece che crudo. Infatti antiossidanti e licopeni aumentano col calore. Tuttavia è meglio non esagerare con le quantità. Potrebbe causare alcuni disturbi allo stomaco come bruciori, mal di pancia, gonfiore, reflusso. Infatti questo frutto è molto acido e buccia e semi possono essere pericolosi per chi soffre della sindrome da intestino irritabile. Mangiare troppi pomodori può anche provocare problemi alla prostata e diverticolite. Quindi è sempre bene non mangiarne più di due al giorno.