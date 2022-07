La Telepass S.p.A. è una società per azioni italiana che lavora principalmente nel settore dei servizi per la mobilità in ambito urbano e extraurbano, basati su dispositivi elettronici.

Nacque nel 2008 e il CEO attualmente è Gabriele Benedetto. Ha poco meno di 500 dipendenti e la sua sede legale è a Roma.

La principale attività di questa azienda è la gestione del pagamento automatico dei pedaggi autostradali, tramite dispositivi che rendono tutto più veloce e semplice.

Grazie al cosiddetto telepass si può passare da una corsia preferenziale, senza fare file chilometriche in autostrada e l’addebito avverrà automaticamente sul proprio conto corrente. Il costo del pedaggio sarà inferiore ai clienti che pagano allo sportello perché coloro che hanno il telepass, godono di un abbonamento con un prezzo minore.

Dopo aver fatto una breve panoramica sul telepass, sulla sua funzione e sull’azienda, entriamo nel vivo dell’argomento, scoprendo quale errore non ci conviene fare per non ricevere una multa salatissima, che potrebbe superare anche le mille euro.

Se si fa questo determinato errore in autostrada si rischia davvero grosso e la multa potrebbe essere salatissima

Se un automobilista decide di abbonarsi al telepass, ovviamente dovrà abbinarci un veicolo con una targa. Ciò è assolutamente obbligatorio, ed è qui che casca l’asino.

Nel caso in cui venga associata una targa diversa dal veicolo che in pratica utilizza il telepass, la multa potrebbe essere molto alta.

Questo significa che anche farci prestare il dispositivo da un parente è rischioso. Se ciò viene scoperto, si sarà costretti a pagare una sanzione salata più il pedaggio a prezzo pieno che non è stato versato grazie al telepass.

La sanzione per una “furbata” del genere può arrivare anche a mille euro.

Ci sono alcuni consigli da seguire per poter usufruire del Telepass in modo gratuito almeno per sei mesi.

Vietato fare anche un altro errore

Se si fa questo determinato errore in autostrada si rischia una multa, ma anche registrare tre veicoli con un solo telepass non si può fare.

L’azienda permette di registrare due veicoli su un unico dispositivo, ma se si vuole registrare un terzo veicolo, si dovrà fare assolutamente un altro contratto.

Il dispositivo telepass può essere richiesto online e ricevuto comodamente a domicilio, oppure in uno dei tanti Punti Blu che ci sono in autostrada o in alcune banche convenzionate.

Se si vuole sottoscrivere un contratto, bisogna essere muniti di dati anagrafici e codice fiscale, oltre che indirizzo, numero di telefono e email.

Infine bisognerà inviare il numero l’IBAN sul quale saranno addebitate le spese del telepass e la targa o le due targhe da associare, prestando attenzione a non fare l’errore di cui sopra.

Una volta venuti in possesso del dispositivo, basterà applicarlo sul parabrezza e superare in serenità i caselli autostradali grazie alla corsia preferenziale.

Secondo il manuale del telepass, per evitare guasti, il dispositivo andrebbe cambiato almeno ogni quattro anni.

