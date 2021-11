Colori, sapori e profumi di questa stagione rappresentano un’esperienza sensoriale da vivere appieno. Quale migliore modo di omaggiare questo periodo dell’anno, se non con una ricetta che li racchiuda tutti?

L’unione tra gli ingredienti che compongono questo piatto, infatti, ricorderà al palato l’autunno in tutte le sue sfaccettature. Perché non solo fagioli e funghi porcini, ma anche castagne rendono questa pasta incredibilmente spaziale.

Ecco la lista della spesa e come preparare velocemente questa ricetta, che non richiede forno o cotture troppo lunghe. Infatti, basterà usare i fagioli precotti, ma è sempre possibile scegliere di cuocerli autonomamente.

In quest’ultimo caso ecco una guida che spiega come usare la pentola a pressione e perché si risparmia sulla bolletta.

Ingredienti per la pasta fagioli, castagne e funghi porcini (dosi per 4 persone)

300 grammi di pasta del formato preferito;

150 grammi di fagioli (preferibilmente borlotti);

circa 10 castagne;

150 grammi di porcini già puliti;

olio d’oliva q.b;

scalogno q.b;

sale e pepe a piacere;

un rametto di rosmarino;

mezzo calice di vino bianco.

Preparare questa pasta è semplicissimo e occorrerà iniziare cuocendo le castagne come caldarroste.

Attenzione, poi, a non buttare le bucce nella raccolta differenziata, perché ecco come si possono riciclare i gusci.

Quindi, metterle da parte.

Per preparare il soffritto, invece, versare qualche giro d’olio d’oliva in una pentola abbastanza larga. Tritare lo scalogno e tuffarlo nell’olio. Aggiungere anche il rametto di rosmarino e i porcini. Lasciare insaporire e cuocere per qualche minuto e rimuovere il rosmarino.

Rimuovere i funghi cotti e metterli da parte per dopo. Nello stesso tegame, sfumare con vino bianco l’eventuale succo di cottura aderito sul fondo. Lasciare evaporare il vino e, poi, aggiungere i fagioli borlotti, il sale e il pepe e iniziare a cuocere la pasta.

Cosa rende speciale questo primo piatto

I fagioli precotti impiegheranno poco tempo a cuocere, come indicato in confezione. Quindi, scolare la pasta e tuffarla nei fagioli. Lasciare che la pasta assorba il liquido dei fagioli per qualche minuto e, poi, aggiungere i funghi porcini.

Recuperare le castagne e tritarle grossolanamente, poi, sbriciolarle sul piatto una volta impiattato il tutto. Questa pasta è una vera delizia che fonde 3 sapori esplosivi.

