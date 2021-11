L’atmosfera invernale comincia a farsi sentire e già pensiamo a cosa fare durante i giorni festivi del mese di dicembre.

Sappiamo tutti che il Natale è la festa per eccellenza da trascorrere in famiglia, ma come specificato in un precedente articolo, Capodanno è un’altra storia. Ecco infatti che la notte più famosa dell’anno si trascorre in compagnia degli amici, facendo festa e ballando fino all’alba. Dopo lo scorso anno, ci auguriamo di passare questo 31 dicembre nel modo più normale possibile, pur sempre nel rispetto delle regole anti Covid.

Tuttavia, non bisogna necessariamente aspettare il famoso ponte della vigilia dell’anno per fare una vacanza. Specialmente se restiamo in Italia, tutto ciò di cui avremo bisogno sono una valigia, una guida turistica e qualche soldo in tasca. Noi della Redazione abbiamo pensato a 4 mete italiane meravigliose e soprattutto economiche per passare qualche giorno tra relax e cultura. Scopriamole subito.

Sono incantevoli e anche economiche queste 4 città italiane da visitare assolutamente nelle vacanze invernali

Iniziamo dal Sud e proseguiamo a poco a poco verso il centro-Nord. La prima città a cui abbiamo pensato è la strepitosa Siracusa. Situata nella Sicilia orientale, Siracusa è terra di storia e meta per tantissimi turisti. Famosa per le tragedie greche, ci si sente catapultati in un’altra epoca, ricca di cultura e bellezze antiche. Chi decide di visitarla, non potrà lasciarsi sfuggire un giro nella deliziosa isola di Ortigia.

Spostiamoci un po’ più su e andiamo a Matera. Eletta capitale della cultura 2019, Matera è un piccolo gioiellino della Basilicata. La sua fama si deve ai famosi Sassi, Sasso Caveoso e Sasso Barisano, due quartieri riconosciuti patrimonio dell’Unesco nel 1993.

Proseguiamo sempre verso Nord e andiamo stavolta in Umbria.

La città dei Santi

Se parliamo di città dei Santi, non possiamo che riferirci ad Assisi. Sita in provincia di Perugia, Assisi è il luogo in cui hanno vissuto Santa Chiara e San Francesco. È una località magica, che ogni italiano dovrebbe visitare almeno una volta nella vita.

Andiamo adesso in un’altra Regione confinante proprio con l’Umbria, le Marche. Qui troviamo Ascoli Piceno, famosa per le buonissime olive ascolane, amate e gustate in tutta la penisola.

A renderle onore c’è la bellissima Piazza del popolo, oltre alle numerose torri che le hanno conferito la nomina di “Città delle cento torri”.

Insomma, sono incantevoli e anche economiche queste 4 città italiane da visitare assolutamente nelle vacanze invernali e non solo. Un mix di bellezza e storia per ricordarci quanto sia bella l’Italia da Trieste in giù.