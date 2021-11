L’autunno, statisticamente, è un mese in cui si fanno tantissimi traslochi. Di conseguenza, molti italiani saranno alle prese con piccoli e grandi lavori di ristrutturazione. Prima di scegliere la cucina, i sanitari per il bagno, i mobili, c’è un problema essenziale che va risolto. Di che colore tinteggiare le pareti?

Il problema è tutt’altro che banale, visto che dalla scelta del colore dipenderà il clima del nostro ambiente domestico fino a nuova tinteggiatura. Per questo, è meglio conoscere i trucchi per prendere la decisione migliore. È il caso della cosiddetta regola del contrasto. Scegliere i colori giusti per le pareti di casa è semplice seguendo questa regola di design, che andremo a spiegare di seguito. Conoscendola potremo risparmiare tempo ed essere sicuri di fare una scelta sensata e mai pacchiana.

Le prime cose da sapere

Quando ci apprestiamo a tinteggiare le pareti di casa, dobbiamo tenere a mente che non esistono colori giusti e colori sbagliati. Le variabili da tenere in considerazione sono altre, come: tipo di arredi, luminosità della casa, gusto personale.

Certo è che la scelta del colore per le pareti è uno degli elementi di arredo più importanti in assoluto e la decisione va presa con cognizione.

Alcune piccole regole da seguire ci sono. Per esempio, meglio evitare colori troppo accesi in camera da letto e meglio scegliere tonalità tenui per lo studio. Anche la moda influisce sulla scelta. Fino a qualche anno fa, erano in voga colori più sgargianti come verde acido e porpora. Oggi i trend si sono spostati su tonalità più neutre, come beige e tortora. Una scelta da non sottovalutare a prescindere è quella di dipingere di bianco le pareti (soprattutto se la casa non è troppo luminosa). Per capire l’effetto, basterà sistemare qualche mobile sulla parete bianca, prima di ritinteggiarla. Il risultato potrebbe stupirci.

Ma la regola aurea da tenere sempre in considerazione è la regola del contrasto.

Scegliere i colori giusti per le pareti di casa è semplice seguendo questa regola di design

Chi si occupa di design degli interni conosce l’importanza della regola del contrasto. Con questa regola si intende l’importanza di bilanciare i toni all’interno di un ambiente. Per esempio, se accostiamo una tinta neutra a un colore acceso, allora ne smorzeremo la vivacità. Seguendo questa regola è possibile abbinare arredo a pareti, tinte calde a tinte fredde, creando un ambiente accogliente ed elegante. Se abbiamo mobili neutri, possiamo osare una vernice più accesa, magari su una sola parete (come giallo, verde, blu). Se abbiamo mobili importanti, spesso è meglio tenersi sul classico (beige, tortora o bianco).

Approfondimento

