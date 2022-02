Mica solo il latte, l’acqua tiepida e il bicarbonato per far tornare il capo di lana infeltrito come nuovo, dopo il bucato 

Può capitare di fare un errore durante un lavaggio e ritrovarci il nostro maglione del cuore, infeltrito e rimpicciolito. Ebbene, dobbiamo sapere che la situazione non è irrecuperabile. Vi sono dei rimedi che potrebbero farci ritornare il capo come nuovo. Anzitutto, dobbiamo dire che, a differenza del cotone, il lavaggio dei maglioni di lana richiede più attenzione. Questo perché, se la temperatura è troppo elevata, tendono a restringersi e a diventare duri. Per questa ragione, è consigliabile leggere sempre le etichette presenti sui vestiti e preferire il lavaggio a mano con ammorbidente. In ogni caso, per evitare che la lana infeltrisca, è fondamentale non superare mai la temperatura di lavaggio di 30 °C. Tuttavia, se accade, dopo aver analizzato in un articolo precedente alcune soluzioni, oggi spieghiamo e approfondiamo come possiamo ricorrere ad altri rimedi della nonna, del tutto naturali.

Rimedi della nonna

Vediamo, in primis, come recuperare un maglione infeltrito con il bicarbonato e l’acido tartarico. Ecco il procedimento di preparazione. Prepariamo una bacinella con 2 litri di acqua fredda e 20 grammi di bicarbonato. Lasciamo il maglione in ammollo per tutta la notte. Il giorno seguente, laviamolo a mano con il sapone di Marsiglia. Poi, lo immergiamo di nuovo in una bacinella, composta, questa volta, da 2 litri d’acqua e 10 cucchiai di acido tartarico. Vi lasceremo, ancora, il capo in ammollo per circa 6 ore, girandolo ogni ora e poi lo risciacquiamo abbondantemente.

Quindi, mica solo il latte, l’acqua tiepida e il bicarbonato per far tornare il capo di lana infeltrito come nuovo ma abbiamo anche altri rimedi che è importante conoscere. Passiamo al secondo. Esso consiste nell’utilizzare l’alcool come elemento principale. In tal caso, mettiamolo in ammollo in una bacinella piena di acqua tiepida e alcool, lasciandovelo per almeno un giorno. Al mattino, bisognerà risciacquarlo con abbondante acqua fredda e poi tamponarlo con l’asciugamano, eliminando l’acqua in eccesso. In alternativa all’alcol possiamo utilizzare l’ammoniaca, prodotto naturale che dona morbidezza alla lana e al cachemire.

Mica solo il latte, l’acqua tiepida e il bicarbonato per far tornare il capo di lana infeltrito come nuovo, dopo il bucato

Un altro rimedio, e un altro trucchetto della nonna molto simpatico, che consiste nell’utilizzare il latte. Ebbene, per recuperare il maglione di lana infeltrito e rimpicciolito, procediamo come segue. In particolare, immergiamolo in una bacinella piena d’acqua fredda e latte, per circa due ore. L’acqua deve essere di quantità superiore per 3 volte rispetto a quella del latte. Questi due elementi aiuteranno a diradare le trame della lana, ammorbidendole. Trascorse le due ore di ammollo, dovremo prendere il maglione e lavarlo a mano con il sapone di Marsiglia. Infine, tamponiamolo con un asciugamano, per eliminare l’eccesso d’acqua e stendiamolo sullo stendibiancheria in orizzontale, senza mollette.

C’è ancora un altro metodo. Si miscelano balsamo, aceto di mele e limone con queste proporzioni: un litro di acqua tiepida, una tazza di balsamo per capelli, 50 ml di aceto di mele e il succo di due limoni. Mettere in ammollo per almeno un’ora.

Poi in un altro litro d’acqua tiepida, aggiungere quattro cucchiai di balsamo e il succo di un limone e rimettere in ammollo per circa trenta minuti. Sciacquare e quindi stendere il capo.

Lettura consigliata

Come far ritornare la biancheria ingiallita come nuova