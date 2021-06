Le lenzuola candide danno un’idea di purezza, freschezza e pulizia. Quindi una delle maggiori aspirazioni è quella di poter riposare in lenzuola bianche di fresco cotone o morbido lino. Il problema, però, è che tendono ad ingiallirsi, specialmente quando restano chiuse a lungo.

Quindi vedremo il bianco lasciare spazio a sfumature giallognole del tutto antiestetiche e poco invitanti. Come rimediare quindi all’effetto del tempo? Ecco il rimedio casalingo per far tornare la nostra biancheria ingiallita candida come e più di prima! Si tratta di un trucco classico ed efficace che usavano le nostre nonne.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Un trucco infallibile e naturale

Ecco il procedimento da seguire, spiegato in semplici passi.

Innanzitutto immergere i capi ingialliti in una bacinella con acqua, sale grosso e bicarbonato. Per ogni litro d’acqua occorrono 2 o 3 cucchiai di sale e bicarbonato. Se non abbiamo il bicarbonato, useremo mezzo bicchiere di aceto bianco. Per massimizzare il risultato, dovremo lasciarle in ammollo tutta la notte.

Dopo, lavare le lenzuola, in lavatrice, a 50°C. Per un’azione migliore, dobbiamo aggiungere della soda o del succo di limone nella vaschetta della lavatrice.

Infine possiamo stenderle ma non al sole diretto.

A quel punto, ci accorgeremo che il gioco è fatto! Cioè il giallo avrà lasciato il posto a quello splendido e brillante bianco che desideravamo.

Ecco il rimedio casalingo per far tornare la nostra biancheria ingiallita candida come e più di prima

Se il problema del giallo non è diffuso ma si tratta di macchie più concentrate, seguiamo un altro antico rimedio. Esso consiste nel pretrattare le lenzuola o, in generale, la biancheria macchiata. In che modo? Con cremor tartaro, che è un sale dall’azione lievitante ed acqua. Il tutto sempre riponendo il bucato in una bacinella.

In alternativa? Un altro rimedio della nonna è far cuocere il bucato in un gran pentolone, per 20 minuti. Il tutto aggiungendo nell’acqua succo di limone e sale.

Insomma, seguendo questi rimedi della nonna, la nostra cara biancheria tornerà ad essere candida come appena comprata.

Approfondimento

Ecco svelati 2 rimedi facili ed economici per far ritornare bianche le gomme delle scarpe ingiallite