Dove comprare e conservare il latte condensato e come usarlo in cucina

Il latte condensato è un alimento la cui creazione è resa possibile grazie a un processo di sottrazione dell’acqua. Questo processo ne provoca l’ebollizione, la conseguente condensa e l’eliminazione dei batteri. Ne risulta un tipico aspetto simile a una pasta dal gusto molto dolce.

In cucina l’utilizzo del latte condensato può essere utile per velocizzare alcune particolari preparazioni. Ma dove si può acquistare questo prodotto e come si conserva una volta aperta la confezione?

Dove comprare e conservare il latte condensato

Il latte condensato si può comprare online oppure presso le corsie dei preparati per dolci dei supermercati più forniti. Questo perché l’utilizzo fondamentale del latte condensato in cucina coinvolge proprio la preparazione dei dolci. Il costo del prodotto varia dalle 3 alle 30 euro sulla base del peso e della tipologia di latte. Potremo aver bisogno, ad esempio, di un latte condensato zuccherato o senza zucchero oppure senza lattosio o gluten free. Queste varietà, come detto, avranno prezzi diversi.

Il prodotto viene usato, in genere, per compensare la mancanza di ingredienti come il latte fresco. Ma anche le uova, lo zucchero e il burro. Lo si può, ad esempio, usare al posto delle uova per fare il tiramisù. Oppure con il latte condensato possiamo preparare il gelato al pistacchio. Ma come si conserva? Un latte condensato appena acquistato in confezione integra deve essere conservato in luogo asciutto. E lontano da fonti di luce o calore. La credenza in cucina può essere quindi ideale allo scopo.

Dopo l’apertura, la confezione andrà riposta in frigorifero e la si potrà utilizzare per un massimo di quattro giorni. Ecco dove comprare e conservare il latte condensato. Vediamo ora come si usa esattamente il latte condensato all’interno delle preparazioni in cucina.

Come si usa

Abbiamo già accennato al principale uso del latte condensato nelle preparazioni dolciarie. Come detto, il prodotto si presta alla sostituzione di ingredienti di cui si è sprovvisti o verso cui potremmo manifestare intolleranza. Per usarlo nel preparato, dovremo diluirlo insieme a un ingrediente liquido o cremoso. Così facendo attenueremo la sua estrema dolcezza e la sua consistenza appiccicosa.

Con il latte condensato diluito possiamo sostituire il latte fresco. Per quanto riguarda i dolci da forno, due cucchiai di latte condensato possono sostituire un uovo. Per fare un gelato lo si dovrà mescolare con la panna liquida. Il latte condensato può essere anche utilizzato puro come guarnizione per la base di torte o per crêpes e pancake.

