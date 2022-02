Sono davvero pochi quelli che possono dirsi completamente soddisfatti della propria forma fisica. Solitamente, poi, ci sono degli specifici punti del corpo che tendono ad accumulare più grasso di altri. La zona dei fianchi e della pancia è quella in cui questo accade più spesso, a tutte le età e sia nell’uomo che nella donna. Per ridurre il girovita non ci sono formule magiche. Dovremmo solo assumere una dieta equilibrata e avere uno stile di vita attivo. A volte, però, quando si tratta di esercizio fisico non si sa davvero da dove iniziare. Questo perché anche solo per la zona addominale esistono decine e decine di esercizi consigliati da più fonti. Oggi ne proporremo alcuni che sono alla portata di tutti e coinvolgono tutte le zone dell’addome interessate da accumulo di grasso.

Potremmo ridurre pancetta e maniglie dell’amore con una breve serie di esercizi mirati facili da ripetere e alla portata di tutti

Cominciamo con un esercizio che è una via di mezzo con lo stretching, ossia l’allungamento muscolare da fare prima di uno sforzo per evitare strappi e altri inconvenienti. Piantiamo i piedi a terra tenendoli su una stessa linea immaginaria. Mettiamo la mano destra sul fianco destro e allunghiamo il braccio sinistro sulla nostra testa verso la parte destra del corpo. Ripetiamo questo movimento 10 volte per lato per 3 volte. In questo caso stiamo allungando la parte sinistra del corpo. Quindi, per cambiare lato dovremmo allungare il braccio destro verso la parte sinistra.

Rimaniamo ancora in piedi per fare un esercizio che coinvolge tutta la zona addominale, nonché glutei e gambe. Teniamo il piede destro con la pianta a terra e portiamo quello sinistro indietro toccando terra solo con la punta. Da questa posizione portiamo la gamba sinistra avanti sino ad avvicinare il ginocchio sinistro al petto. Riportiamo la gamba nella stessa posizione di prima e ripetiamo. Ripetiamo questo movimento a set di 10 per 3 volte, alternando lo stesso esercizio portando al petto la gamba destra.

Altri esercizi per l’addome

Passiamo adesso a un esercizio che si concentra sulla parte bassa dell’addome, la zona dove si accumula il grasso più difficile da eliminare. Sdraiandoci a pancia in su nel materassino e mettiamo le mani aperte sotto i glutei. L’esercizio più semplice da eseguire prevede il sollevamento delle gambe distese verso la testa, creando un angolo i cui lati sono proprio il busto e le gambe. Riportiamo lentamente le gambe sul materassino e ripetiamo per 10 volte. Dopo una pausa facciamo altri due set da 10.

Ricordiamoci comunque che dopo le 10 ripetizioni di ogni esercizio dobbiamo effettuare una pausa che va dai 30 secondi a un minuto. Ecco come potremmo ridurre pancetta e maniglie dell’amore.

Infine, teniamo a mente che un girovita più stretto non ha semplicemente un effetto positivo sull’aspetto fisico. Potrebbe anche aiutarci a ridurre il rischio di patologie cardiovascolari.