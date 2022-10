Basta capi stinti e infeltriti se evitiamo 5 errori prima e dopo il bucato

Se vogliamo ottenere un bucato profumato e igienizzato dovremmo effettuare due trattamenti, uno preventivo e l’altro per il lavaggio diretto. Prima di lavare il capo a mano o in lavatrice mettiamolo in ammollo con bicarbonato e succo di limone, in seguito provvediamo al lavaggio vero e proprio. Sia a mano che in lavatrice aggiungiamo sempre un cucchiaio di bicarbonato al detersivo che abbiamo scelto. Il bicarbonato è un vero alleato se vogliamo che il nostro bucato diventi bianco, unito al succo di limone può essere utile per un’applicazione diretta sulle macchie da eliminarle efficacemente.

Come togliere il colore da un lavaggio sbagliato

Basta capi stinti e infeltriti, bucati duri e scoloriti, utilizziamo i rimedi casalinghi delle nostre nonne per avere sempre capi perfetti. Spesso quando facciamo un lavaggio in lavatrice commettiamo qualche errore e il bucato non viene come desideriamo. Certe volte i capi sono duri, altre volte scoloriti. Se vogliamo evitare capi duri possiamo ricorrere ad acqua calda e aceto ed effettuare un nuovo lavaggio sempre con acqua calda e una tazza di bicarbonato.

Con 240 ml di aceto bianco, 60 ml di candeggina, 4 litri d’acqua e un ammollo di mezz’ora possiamo cancellare un lavaggio sbagliato che ha colorato il bucato dove non doveva. Se laviamo i capi con acqua fredda dopo questi 30 minuti di ammollo, i colori dovrebbero tornare al loro posto.

Recuperiamo una maglia bianca e sbianchiamo in lavatrice

Esistono in commercio numerosi smacchiatori gel naturali e biologici utili per recuperare capi bianchi sintetici in cui la macchia è penetrata in profondità. Cerchiamo un prodotto che abbia l’ossigeno attivo per poterlo utilizzare anche sui capi dei bambini. Evitiamo i prodotti che contengono coloranti, siliconi e profumi sintetici e, se è possibile, acquistiamo detergenti in vendita senza la plastica ma con contenitori a zero impatto ambientale.

È possibile effettuare lo sbiancamento in lavatrice in maniera efficace correggendo un bucato sbagliato, ma è necessario compiere prima un’operazione preventiva. Mettiamo i capi in una bacinella con del sapone di Marsiglia e copriamo lasciandola all’aperto a contatto con i raggi solari. Dopo una giornata di ammollo effettuiamo il lavaggio in lavatrice e il bucato sarà perfetto.

Basta capi stinti e infeltriti con questi comportamenti da seguire ogni giorno

Ci sono diversi errori che possiamo aver commesso quando il bucato non ci è riuscito alla perfezione. 5 di questi sono molto frequenti e possono essere evitati facilmente:

potremmo aver dimenticato di trattare le macchie prima del lavaggio a mano o in lavatrice;

abbiamo sovraccaricato la lavatrice senza rispettare il peso massimo per cui è classificata;

la quantità di detersivo era eccessiva oppure troppo scarsa;

abbiamo lavato l’intimo insieme al resto del bucato;

non abbiamo controllato se la lavatrice era pulita e non l’abbiamo arieggiata permettendo a umidità e muffa di rovinare il lavaggio.

Se ci prendiamo cura degli elettrodomestici, i lavori domestici potrebbero non essere un vero problema. Utilizzare elementi naturali oltre ai detergenti ci permette di farli durare più a lungo. Nel caso della lavatrice ci eviterà di far stingere i capi colorati. Se controlliamo che la temperatura dell’acqua non superi i 30 gradi avremmo un perfetto funzionamento della macchina ed eviteremo di far infeltrire i capi delicati, soprattutto quelli in lana.

