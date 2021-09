Talvolta per stanchezza o distrazione commettiamo errori imperdonabili. Uno di questi è mettere un capo colorato in mezzo ai bianchi, oppure questo ci può finire per caso. Ma il risultato è lo stesso. Cioè, i capi bianchi lasciano il posto ad un color pastello tenue, che dà subito l’idea di “scambiato”. In questo caso, andiamo su tutte le furie perché semmai, tra i capi bianchi, ce n’era uno nuovo, mai usato. Allora, come fare? Cioè: come rimediare all’errore di aver messo un capo colorato in mezzo ai bianchi? Ebbene, dobbiamo seguire specifici step. Anzitutto, dobbiamo togliere il capo incriminato dal resto della biancheria. Poi, dobbiamo pulire bene il cestello, nel caso siano rimasti residui che si riattaccheranno sul prossimo bucato. Eventualmente, possiamo anche fare un ciclo di manutenzione per ripulirlo accuratamente.

Come rimediare all’errore di aver messo un capo colorato in mezzo ai bianchi

Poi, passiamo a capire come trattare i capi scambiati, cioè che hanno cambiato colore. Se il tipo di tessuto lo consente, possiamo azionare un lavaggio alla massima temperatura per rimediare al danno. Con l’alta temperatura, infatti, si scaricherà il colore. Diversamente, se si tratta di capi delicati, occorrerà lavarli a mano, utilizzando la candeggina. Dopo di ciò, occorre fargli fare un ulteriore lavaggio in lavatrice, per continuare lo scarico del colore. Fatti due lavaggi, se i capi, sono tornati bianchi, possiamo procedere a stenderli. In questo caso, è preferibile metterli al sole per eliminare eventuali aloni residui.

Come fronteggiare gli ulteriori inconvenienti dei capi scambiati

Una volta seguiti i consigli indicati, se i capi non sono tornati alla normalità, presentando un colore uniforme, cosa fare? Ebbene, si può ricorrere a questo ulteriore rimedio. Se non si dispone di un apposito smacchiatore, si può pretrattarli con una miscela composta da sale e limone. Una volta pretrattato, utilizzando tre porzioni abbondanti di sale e una di limone, se i capi non sono sbiancati, cosa fare? A quel punto, dobbiamo ricorrere ad un detergente specifico per errori di bucato.

