Uno dei problemi più ricorrenti in inverno è quello dei panni stesi che si bagnano a causa della pioggia improvvisa. Viene una rabbia quando ciò accade, in quanto due sono i dilemmi principali della questione. Il primo è che non sappiamo dove stenderli se non fuori, in quanto dentro acquistano un odore di “chiuso”. L’altro, è che quando si bagnano di pioggia dobbiamo necessariamente rilavarli. E allora si va incontro a spese di detersivo e di energia doppi dovuti alla riaccensione della lavatrice. Il tutto, naturalmente, per rilavare gli stessi capi. Insomma, un vero incubo!

Venendo, dunque, in aiuto delle donne di casa, ecco che forniremo un rimedio semplice e geniale per non dover rilavare i panni bagnati dalla pioggia. Come sappiamo, infatti, il problema dei capi inzuppati di pioggia è che dopo un po’ iniziano a puzzare. Ma, vediamo, come risolvere questo ricorrente e fastidioso inconveniente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco un rimedio semplice e geniale per non dover rilavare i panni bagnati dalla pioggia

Se, dunque, all’improvviso è arrivato l’acquazzone e ci ha rovinato il bucato, cosa fare? Anzitutto, capiamo bene che non c’è da fidarsi delle previsioni del meteo, che portavano sole per tutta la giornata! Tuttavia, abbiamo detto, non rilaveremo il bucato come abbiamo sempre fatto, ma adotteremo questo trucchetto efficace quanto veloce ed economico.

Esso è utile sia in caso di panni appena colpiti dalla pioggia che per quelli inzuppati da essa. Basta procurarci un contenitore con il beccuccio a spray che riempiremo con dell’acqua calda. Poi, aggiungiamo 1 cucchiaino di bicarbonato e 2 di aceto. A questo punto, iniziamo ad agitare energicamente, finché non otterremo una soluzione ben omogenea. Sicché, dopo aver recuperato il bucato bagnato, lo poggeremo su una sedia o su uno stendino dentro casa. Dopo, nebulizzeremo il prodotto sui capi e poi li lasciamo asciugare. Ebbene, una volta asciutti, ci accorgeremo che essi non emanano affatto il temuto cattivo odore.

Come funziona il rimedio semplice e geniale

Il risultato sarà soddisfacente, quindi, ci chiederemo come sia possibile che i panni siano rimasti perfettamente puliti e profumati. In proposito, quindi precisiamo che la soluzione agisce nel modo seguente: il bicarbonato funziona come neutralizzante, mentre l’aceto consente di preservare l’odore dei tessuti a lungo. In definitiva, da ora in poi, i panni bagnati dalla pioggia non rappresenteranno più il nostro cruccio!