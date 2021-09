Andiamo incontro all’autunno e dobbiamo iniziare a pensare al guardaroba invernale. Molti capi andranno lavati per togliere quel fastidioso odore di chiuso. A volte, però, accade che sbagliamo qualcosa e i maglioni di lana, a cui teniamo tanto, si infeltriscono. Allora, cosa fare? Ecco i migliori rimedi della nonna per cercare di recuperare un capo infeltrito. Per evitarlo, tuttavia, dovremmo leggere accuratamente l’etichetta, in quanto alcuni capi vanno rigorosamente lavati a mano. Comunque, una volta verificatosi il misfatto, dobbiamo essere capaci di attuare manovre di emergenza per “salvare il capo”.

Il primo rimedio consiste nel mettere il maglione infeltrito in ammollo, in una bacinella con acqua fredda e 20 grammi di bicarbonato. Ivi, lo dobbiamo lasciare per almeno 2 ore, o meglio l’intera notte. In alternativa, possiamo utilizzare acqua fredda e latte, in pari quantità. Trascorso il tempo di ammollo, dobbiamo risciacquare il capo e lavarlo con dell’ammorbidente oppure con il sapone di Marsiglia.

Ecco i migliori rimedi della nonna per cercare di recuperare un capo infeltrito

Dopo aver seguito la prima procedura, dobbiamo immergere nuovamente il capo. Questa volta, però, utilizzeremo una nuova soluzione composta da 2 litri d’acqua e 10 cucchiai di acido tartarico. Poi, mescoliamo ogni ora il tutto, tenendolo in ammollo per altre 6 ore. Alla fine, dobbiamo risciacquare abbondantemente il capo e farlo asciugare su un piano orizzontale. Concludere, stirando con abbondante vapore.

Ma, giungiamo ad un secondo rimedio della nonna. In questo caso, immergeremo il capo infeltrito in una bacinella contenente 10 litri di acqua tiepida insaponata. Poi aggiungere: mezzo cucchiaio di alcol, 1 cucchiaio di trementina e 3 cucchiai di ammoniaca. Questo secondo rimedio della nonna prevede che lasciamo il capo in ammollo per tutto un giorno, senza toccarlo. Poi, il mattino seguente dovremo risciacquarlo in acqua fredda, tamponandolo con un asciugamano. Poi, occorre farlo asciugare in posizione orizzontale, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore. Anche in questo caso, dovremo stirarlo utilizzando il vapore.

Altri rimedi semplici

Poi, ci sono i rimedi semplici e veloci che prevedono l’utilizzo di un prodotto unico, ossia: ammoniaca o ammorbidente. Nel primo caso, basta immergere il capo nella bacinella riempita d’acqua con 2 tappi di ammoniaca, per l’intera giornata. Poi, il giorno dopo, sciacquare e asciugare. Il rimedio “solo ammorbidente” non è molto dissimile. Basta, infatti, immergere il capo infeltrito in una bacinella con acqua calda e, quando questa si sarà raffreddata, verseremo l’ammorbidente. Poi, dobbiamo lasciare in ammollo per tutta la notte. Il mattino dopo, risciacqueremo con abbondante acqua e appenderemo il capo in modo tale che il peso gli faccia riprendere forma.

