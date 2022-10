Soluzioni per stendere e asciugare i panni in una casa piccola senza balcone

Nella nostra vita ci troveremo costretti a stendere i panni in casa. Una situazione che si verifica quando magari l’abitazione è priva di balconi o terrazzi. Oppure quando li abbiamo ma per motivi di decoro non possiamo sfruttarli nel condominio. Altre volte, semplicemente, a causa del mal tempo che si protrae non potremo stendere il bucato all’aria aperta e sarà inevitabile farlo dentro.

Parliamoci chiaro, tenere uno stendino dentro casa e in mezzo ai piedi per diversi giorni però non è certo il massimo. Soprattutto in una casa di pochi metri quadri. Fortunatamente possiamo contare su alcune soluzioni che occupano poco spazio.

Ecco le soluzioni per stendere e asciugare i panni senza balcone dentro casa

Per non avere ingombri dovremo valutare dei modelli di stendibiancheria diversi dal solito orizzontale e pieghevole. Dalla massima resa e particolarmente discreto è lo stendibiancheria a scomparsa o retrattile. Ne esistono di diverse tipologie, quale quelli orizzontali da parete. Sarà possibile estrarne le corde per stendervi i panni quando necessario e poi ripiegarle nascondendole. Sempre a scomparsa vi sono anche modelli da soffitto che si potranno aprire solo all’occorrenza. Converrà posizionarli in bagno al di sopra del piatto della doccia o sulla vasca per due motivi. Uno evitare che i panni gocciolando possano bagnare il pavimento. Il secondo è che grazie al vapore prodotto potremmo asciugare velocemente i panni in casa senza asciugatrice anche d’inverno.

Ulteriori alternative sono lo stendibiancheria a torre o a ombrello. Seppure più ingombranti, offrono maggiore spazio per stendere lenzuola, tende, biancheria e vestiti. Quelli a torre, infatti, dispongono di diverse griglie di fili sviluppati in verticale e spesso sono dotati anche di un piatto antigocciolamento. Anche quelli a ombrello si sviluppano in verticale e dunque occupano spazio in alto e non sul pavimento.

Non meno efficace un appendiabiti dotato di grucce di modo da stendere camicie e vestiti perfettamente e per non stirare successivamente. Vi è da aggiungere che queste soluzioni consentiranno poi di stendere i panni senza mollette e lasciare quindi segni, il che ci eviterà di dover usare il ferro da stiro.

Asciugare bucato in casa senza farlo puzzare

Risaputo come i panni per non puzzare dopo il lavaggio dovrebbero asciugarsi all’aria aperta. Possiamo però evitare i cattivi odori anche all’interno adottando soluzioni per stendere e asciugare i panni e alcune accortezze. Oltre al vapore già menzionato, possiamo utilizzare uno stendibiancheria da termosifone o comunque collocarlo nei suoi pressi. Valida alternativa sarà anche appenderli allo scaldasalviette del bagno. Stendiamo i panni bagnati sempre in prossimità di una finestra aperta, di modo da far circolare l’aria. Sarà un modo anche per evitare condensa e prevenire la formazione di muffa sui muri. Per proteggere la casa dalla muffa sarà poi utile collocare anche un deumidificatore in casa, che farà asciugare anche i vestiti più rapidamente.

Efficace anche utilizzare uno stendibiancheria elettrico, che renderà asciutto il bucato e scongiurerà l’umidità. Naturalmente valido anche l’impiego di un’asciugatrice elettrica. In una casa piccola e con poco spazio a disposizione possiamo valutarne una portatile. Ne esistono di davvero piccole a forma quasi di secchiello o altre più grandi dotate di ruote. Queste ultime si sviluppano in verticale principalmente e possono essere a pallone o simili a un armadio. Basterà appendervi i panni all’interno che non si sgualciranno e rovineranno. Potremo poi profumare il bucato nell’asciugatrice con l’ammorbidente in alternativa a fogli e palle.

Lettura consigliata

Per eliminare la muffa dai muri e la puzza di umidità ecco uno spray profumato da fare in casa