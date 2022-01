Non è detto che il prezzo basso sia sempre sinonimo di qualità scadente. Infatti le migliori creme antirughe economiche si comprano al supermercato e costano dai 3 ai 10 euro. Ecco di quali prodotti parliamo.

Una buona abitudine quotidiana

Quando si tratta di cura del viso, c’è chi segue una routine che dura mezz’ora e richiede dieci prodotti diversi. Ma c’è anche chi non ha tempo o voglia di dedicarsi a questo rituale.

Perfino i più pigri, però, dovrebbero compiere ogni giorno almeno due gesti fondamentali. Il primo è detergere la pelle, il secondo è idratarla con una crema apposita.

La crema per il viso, infatti, non serve solamente a prevenire le rughe, ma anche a mantenere la pelle in buone condizioni. In particolare, l’idratazione evita che il viso diventi secco e screpolato.

Tutto ciò è ancora più importante con l’avanzare dell’età e quando si è esposti a fattori ambientali che danneggiano la pelle (come sole, temperature estreme e smog). Ma come fare per idratare la pelle ogni giorno senza spendere un capitale?

Da un lato si può ricorrere al fai da te. Per esempio, basta congelare un ingrediente che quasi tutti hanno in casa: si otterrà un rimedio naturale per la bellezza del viso.

Dall’altro lato, bisogna sapere che non sempre il prezzo elevato è garanzia di maggior qualità. Nei discount si trovano infatti prodotti economici ma assolutamente validi. Non tutti sanno, ad esempio, che le birre a prezzo stracciato sono fra le migliori al supermercato. Il discorso vale anche per le creme viso.

Ecco dunque due prodotti per la pelle che costano pochissimo.

Le migliori creme antirughe economiche si comprano al supermercato e costano dai 3 ai 10 euro

È difficile stabilire quale sia la miglior crema viso in assoluto: infatti tipi di pelle diversa hanno necessità diverse. Ma esiste un prodotto con un rapporto qualità prezzo davvero conveniente.

Si tratta della crema giorno Cien Q10 Azione Antirughe, che si trova alla Lidl. Il prodotto ha un prezzo medio di 2,92 euro per una confezione di 50 ml.

La crema è stata valutata positivamente da diverse associazioni per la tutela dei consumatori, fra cui la spagnola OCU.

Meno convinta Altroconsumo, che ha piazzato la crema al decimo posto su dodici nella classifica 2021 dei migliori antirughe. Ma l’associazione per la tutela dei consumatori ha comunque assegnato alla composizione del prodotto idratante un punteggio generale di 3 stelle su 5.

Fra i punti a favore della crema Cien c’è la protezione solare SPF 15, che aiuta a prevenire i danni causati dai raggi UVA e UVB. Inoltre, la crema giorno non contiene interferenti endocrini, ossia sostanze in grado di alterare il normale funzionamento del sistema ormonale. Ma a chi conviene comprare questa crema della Lidl? E chi invece dovrebbe evitarla?

A chi è adatta la crema Cien Q10

La Cien Q10 ha un ottimo potere idratante e nutriente. Questo la rende perfetta per chi ha la pelle molto secca o vive in zone con clima rigido. La crema è particolarmente adatta dai 30 anni in su. Con l’avanzare dell’età, infatti, la pelle ha bisogno di un’idratazione più intensa.

Cien Q10 Azione Antirughe è meno indicata per chi soffre di allergie e ha la pelle molto sensibile. Infatti contiene profumo e fragranze allergeniche.

In ogni caso, visto soprattutto il prezzo contenuto, si tratta sicuramente di un valido prodotto per chi dà la priorità al risparmio.

Altrimenti, nella classifica 2021 di Altroconsumo ci sono delle valide alternative.

Alcune ottime alternative

Al primo posto si piazza Clarins Multi-Active Jour, che tuttavia ha un costo elevato: 66,00 euro per 50 ml.

Al secondo posto c’è il miglior acquisto in termini di rapporto qualità prezzo, ovvero Garnier Bio Crema Antirughe. Anche questo prodotto, come la crema Lidl, si trova al supermercato a un prezzo decisamente abbordabile. La confezione da 50 ml costa infatti poco meno di 10 euro.

Entrambi i prodotti, secondo gli esperti di Altroconsumo, hanno una buona qualità. Sul terzo gradino del podio, invece, troviamo una crema di fascia media, sia per quanto riguarda la qualità, che per il prezzo. Si tratta di Eucerin Hyaluron Filler Antietà, a 35 euro.

Insomma, le opzioni per idratare la pelle senza dover spendere troppo esistono. Attenzione, però: per una buona azione idratante, è importante anche la corretta applicazione. In particolare bisogna evitare un errore che tantissimi continuano a fare.