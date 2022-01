Opportunità di lavoro in Italia con contratto di stage retribuito a tempo o finalizzato all’assunzione nelle grandi città d’Italia. È ciò che offre BNL, la Banca Nazionale del Lavoro, istituto bancario del Gruppo BNP Paribas con sede principale a Roma. Con oltre 2 milioni di clienti e 11.500 dipendenti si conferma una fra le realtà bancarie più importanti del nostro Paese.

Periodicamente la società seleziona personale da inserire nelle varie filiali sparse sul nostro territorio. Assume candidati a vari livelli di carriera, ma non sono da meno le opportunità per giovani senza esperienza. Vediamo di seguito le figure ricercate, i requisiti necessari e come candidarsi in un clic.

Le offerte di lavoro

Sono in tutto 76 gli annunci di lavoro presenti sulla pagina dedicata di BNP Paribas, mentre, nello specifico, per la società BNL sono 17. Le aree aziendali di inserimento sono tante e non solo riguardanti l’ambito finanziario. Ne è un esempio il ruolo “BNL – Digital Engagement Platform”, destinato a programmatori affermati con conoscenze approfondite e tanta esperienza. Di seguito presentiamo alcune delle offerte più invitanti.

Stage retribuiti e offerte di lavoro rivolte anche a candidati senza esperienza per BNL

Il ruolo Stage Direzione Security comprende tutte le mansioni necessarie a garantire la sicurezza del patrimonio informatico di BNL. Il candidato ideale è un giovane neolaureato in Facoltà Scientifiche quali Ingegneria, Fisica, Matematica e Statistica. Seguono buone capacità relazionali e comunicative, ottima conoscenza della lingua inglese e tanta energia e passione per il settore.

Altro esempio

BNL – Addetto AGENAM è l’ideale per giovani laureati in materie economiche o giuridiche. Il candidato scelto si occuperà dell’assistenza alla clientela che presenta o potrebbe presentare difficoltà creditizie. Requisiti necessari, oltre la laurea, sono l’esperienza pregressa in ruoli simili, passione, energia e positività, oltre a buone doti relazionali e la conoscenza dell’inglese.

Come candidarsi

Per visualizzare tutte le offerte disponibili in BNL visitiamo la pagina dedicata agli annunci di lavoro. Potremo filtrare le offerte per parole chiave, area d’impiego e sede finale, in modo da poter visualizzare solo le opzioni di nostro interesse. Selezionato un annuncio, clicchiamo su questo per avere una panoramica delle info correlate. Fra queste troviamo il riassunto della realtà aziendale, mansioni previste e requisiti necessari per il ruolo. Infine, chiudono le indicazioni fornite l’offerta di lavoro ed il tasto Invia Candidatura, attraverso il quale inviare domanda comprensiva di Curriculum vitae.

Questi, quindi, gli stage retribuiti e offerte di lavoro rivolte anche a candidati senza esperienza per BNL.

