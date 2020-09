Esistono miriadi di trattamenti di bellezza che puoi preparare in casa. Fra maschere, scrub e sieri, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Oggi, però, ti sveleremo come applicare un trattamento miracoloso in una maniera inusuale. Per una pelle perfetta, prova a congelare questo ingrediente: il latte. I risultati sul tuo viso ti lasceranno a bocca aperta!

Tutti i benefici del ghiaccio…

Applicare del ghiaccio alla pelle del viso è un trucchetto non solo economico, ma anche efficace. Perfino Kate Moss, la famosa modella britannica, conosce questo segreto: di prima mattina, ama immergere la faccia nel ghiaccio.

La freddezza del ghiaccio, infatti, migliora immediatamente la circolazione del sangue nella pelle. Il risultato è un incarnato dall’aspetto salutare e radioso. Ma non solo: il ghiaccio può aiutare a restringere i pori, ridurre le occhiaie, rendere la pelle meno grassa e ridurre il gonfiore causato dall’acne.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Tutti questi benefici si possono ottenere semplicemente facendo ghiacciare dell’acqua. Ma puoi anche provare una variante inusuale.

… uniti alle proprietà del latte!

Anche il latte è noto per essere un trattamento miracoloso per il viso. Infatti, il latte contiene:

proteine e grassi, che nutrono e ammorbidiscono la pelle; acido lattico, dalle proprietà esfolianti; sali minerali e vitamine A, D, C, E, presenti in molti prodotti cosmetici; antiossidanti, che aiutano a prevenire la comparsa di rughe.

Come godere di tutti questi benefici? Puoi utilizzare il latte per preparare maschere o scrub per il viso. Ma, per una pelle perfetta, prova a congelare questo ingrediente. Unirai così tutti i benefici dei cubetti di ghiaccio alle proprietà del latte. In più, l’applicazione sarà facile e rinfrescante!

Ti basterà versare del latte vaccino o di capra in uno stampo per cubetti di ghiaccio e metterlo in freezer. Una volta ghiacciatosi il latte, prendi un cubetto e massaggialo delicatamente sulla pelle del viso. Continua finché il cubetto non si sarà sciolto del tutto. Infine, sciacqua il viso.

Puoi ripetere questo trattamento due o tre volte alla settimana. Per una variante profumata, prova anche ad aggiungere qualche goccia di olio essenziale di rosa. E, se ami le soluzioni di bellezza fatte in casa, scopri come ottenere labbra voluminose grazie alla cannella.