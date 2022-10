Si pensa erroneamente, che per una beauty routine dai risultati tangibili si debba spendere una fortuna. Fortunatamente non è sempre così. Ci sono tanti prodotti cosmetici da supermercato che sono economici e performanti e ci permettono di prenderci cura di viso, capelli e corpo, senza per questo dover investire un capitale. La skincare routine è fondamentale e con le novità del 2022 possiamo averne una personalizzata in base alle nostre esigenze, recuperando tutto quello che ci serve al supermercato.

I migliori prodotti cosmetici da supermercato del 2022 per viso e capelli

Diamo uno sguardo ai prodotti da supermercato dedicati alla cura del viso, per concludere al meglio questo 2022. Un prodotto eccellente per la cura del contorno occhi è senza dubbio la maschera contorno occhi del marchio Geomar. Un prodotto al 95% naturale, che riduce il gonfiore e dona subito luminosità alla zona delle occhiaie, minimizzando i segni di affaticamento di tante notti insonni. A proposito di occhiaie, da segnalare anche la crema contorno occhi illuminante della Nivea. Una combo di questi due prodotti potrebbe risollevare il nostro sguardo stanco. Ottimi i prodotti della linea Acqua alle Rose, tra cui spicca il nuovo siero viso a base di vitamina C e rosa canina, dall’effetto schiarente e illuminante, perfetto per dare nuova luce all’incarnato, magari da associare alla nostra crema idratante preferita, per incrementarne l’efficacia.

Prodotti per il corpo e non solo

Passiamo ai prodotti per il corpo. Da provare assolutamente le creme corpo della linea Body Superfood lanciata da Garnier. Per la pelle ancora secca e disidratata dopo l’estate è ottima la linea con cacao e ceramidi. Prezzo abbordabile e crema corpo corposa per nutrire la pelle in profondità e dire addio a screpolature su gambe e braccia. Da non trascurare i capelli. Se cerchiamo dei prodotti da supermercato di qualità per questo autunno 2022, non possiamo non provare la linea di Antica Erboristeria.

Shampoo e balsami economici e con un ottimo INCI, come lo shampoo e balsamo 2 in 1 al latte di mandorla per rigenerare i capelli secchi e sfibrati. Potremmo associarlo al nuovo siero rinforzante di Garnier, con vitamina C e biotina, per contrastare la caduta autunnale. Sempre con biotina troviamo anche la linea Spessi e Voluminosi di Pantene, che dona volume alla chioma senza appesantirla. Insomma, i migliori prodotti cosmetici da supermercato del 2022 ci attendono sugli scaffali. Tra questi, troviamo anche degli insospettabili prodotti per fissare e definire le sopracciglia. Non ci resta che fare una bella selezione, in base alle nostre esigenze, e cominciare a volerci bene, a partire dalla skincare.

Lettura consigliata

Come accorciare un cardigan lungo di cotone o invernale senza tagliarlo