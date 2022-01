Non sempre ci accorgiamo che il nostro organismo manda dei segnali, anche impercettibili, che potrebbero essere un campanello d’allarme. Non tutti i disturbi provocano delle conseguenze evidenti, altri invece variano in maniera più o meno drastica anche determinati valori.

Spesso, solo con le analisi del sangue, che sarebbero un primo step, riusciamo a capire se qualcosa non va, perché attraverso alcuni valori già potremmo avere qualche indizio. Come nel caso di colesterolo e trigliceridi alti, se i loro livelli non sono regolari, infatti, bisognerebbe andare a fondo per capire la reale problematica.

Un altro modo per cercare di tenere sotto controllo la nostra salute è misurare la pressione arteriosa, con un semplice strumento casalingo, alla portata di tutti. Ci sarebbero dei parametri entro i quali rientrare, che in un individuo, che non soffre di particolari patologie, sono di circa 120/80 mmHg. Questi valori rappresentano la pressione massima e minima che una persona dovrebbe avere, se notiamo delle anomalie allora dovremmo rivolgerci ad un medico per un consulto.

Quando i valori non sono nella norma, questo potrebbe dipendere da più fattori, anche l’età. Altre cause potrebbero essere possibili aritmie, infezioni, stress, diabete, obesità, fumo, troppa sedentarietà ed anche un’alimentazione poco equilibrata.

L’importante è non sottovalutare mai queste condizioni, soprattutto se sono frequenti, perché rischieremmo di provocare danni irreparabili al nostro organismo. Se i valori sono sotto la norma, spesso i campanelli d’allarme sono più evidenti, mentre nel caso di ipertensione non sempre riconosciamo immediatamente i segnali.

In entrambi i casi, però, tra i possibili sintomi per riconoscere pressione troppo alta o bassa sono questi i 2 più diffusi, che potremmo avvertire. Si tratta della perdita di equilibrio e giramenti di testa improvvisi, anche se siamo seduti, fermi o in piedi.

Potrebbero anche subentrare vertigini, stato confusionale, stordimento e vista appannata. Non ignoriamo questi segnali, piuttosto misuriamo più volte nell’arco della giornata la pressione e contattiamo il nostro medico curante.

La prevenzione è importante

In alcuni casi potrebbe essere possibile prevenire l’ipotensione e l’ipertensione nelle forme non gravi e passeggere, che non sono conseguenze a patologie più complesse e articolate. Quindi, in linea generale, sarebbe meglio evitare l’abuso di alcolici, bere molta acqua, fare repentini movimenti, ad esempio quando siamo seduti e dobbiamo alzarci in piedi. Cercare di mantenere uno stile di vita regolare, avere un’alimentazione sana ed equilibrata, tenere sotto controllo il peso e svolgere un po’ di attività fisica.

In più, sarebbe ideale smettere di fumare o ridurre le quantità di sigarette. Se abbiamo dubbi rispetto alle azioni che potrebbero evitare sbalzi di pressione, uno specialista potrebbe indicarci la strada migliore da percorrere.