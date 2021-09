Ultimamente è scoppiata la moda delle birre artigianali, e un motivo c’è: i piccoli birrifici indipendenti italiani propongono prodotti di ottima qualità.

Ogni tanto, però, sale la voglia di pizza e birretta ghiacciata in casa, e ci si accontenta benissimo di una bottiglia comprata al supermercato. Ma come scegliere un’ottima birra a buon prezzo?

Il test sulle migliori birre nella grande distribuzione

Per scegliere una birra economica al supermercato, ci si può aiutare con l’indagine realizzata dagli esperti di Altroconsumo. La ricerca ha infatti confrontato ben 28 marche di birre diverse, con una precisazione: sono state prese in considerazione solo le birre in bottiglia, chiare e a bassa fermentazione, come Lager e Pilsner. Si tratta infatti dei tipi di birra più venduti in Italia.

Tutti i marchi sono stati sottoposti a tre test diversi. Innanzitutto la completezza delle informazioni riportate sull’etichetta. In secondo luogo le analisi di laboratorio, per misurare i parametri come quantità di malto, fermentazione, grado alcolico, ecc. Infine, l’assaggio da parte di un team di 15 esperti in analisi sensoriale, per valutare la piacevolezza della birra.

I risultati hanno rivelato un dato sorprendente: quando si tratta di birra, il prezzo più alto non è necessariamente sinonimo di qualità. Questo è vero anche per tanti altri prodotti. Per esempio, esiste un pesce autunnale considerato povero che però ha incredibili proprietà antiossidanti e antitumorali. Anche il miglior dentifricio da comprare al supermercato ha un prezzo davvero interessante.

Ma quali sono, allora, le birre più buone e meno care? La vera sorpresa arriva dopo l’ottavo posto nella classifica di Altroconsumo.

Alcuni consumatori non sanno che le birre a prezzo stracciato sono fra le migliori al supermercato

Sul primo gradino del podio, secondo l’indagine di Altroconsumo, si piazza la birra Menabrea Original, che costa 84 centesimi. Seguono a pari merito Peroni a 65 centesimi e Poretti 4 luppoli a 63 centesimi. Al terzo posto troviamo Dreher, a 72 centesimi.

Le altre birre che hanno ottenuto una valutazione di qualità ottima sono:

Munich Paulaner (1,18 euro);

Ichnusa (83 centesimi);

Birreria Pedavena (0,99 centesimi);

Tennent’s (1,40 euro).

Il dato più sorprendente, però, riguarda le cosiddette marche del distributore. Si tratta di quei prodotti venduti con lo stesso marchio dell’insegna del supermercato, spesso a prezzi molto convenienti. Alcuni consumatori non sanno che le birre a prezzo stracciato sono fra le migliori al supermercato.

Al nono e decimo posto, infatti, si sono classificate la Perlenbacher, ossia la birra Lidl, e la birra Coop. Costano rispettivamente 50 centesimi e 57 centesimi. Considerando che entrambe hanno ottenuto un buon punteggio, si tratta di un rapporto qualità-prezzo veramente vantaggioso.

Le due birre hanno addirittura superato altri marchi ben più famosi e cari. Insomma, è possibile risparmiare senza rinunciare al gusto e alla qualità.

