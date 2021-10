Dal 2010 al 2019, ultimo anno di statistiche ufficiali prima della crisi, gli italiani hanno raddoppiato le presenze nelle Spa. Soprattutto nei centri termali, che, ricordiamo nel nostro Paese non mancano assolutamente. Anzi, molti dimenticano che l’Italia è uno dei paesi al Mondo con le terme più belle d’Europa. Tra le tante opportunità di benessere fisico e mentale ce n’è una che sta trovando sempre più estimatori. Ed è proprio figlia dei prodotti tipici della nostra terra. L’abbiamo sempre sognata una terapia rilassante con questi 2 ingredienti impensabili ma potenzialmente eccezionali. Vediamo assieme alla nostra Redazione di cosa si tratta.

Qualcuno lo chiama relax di-vino

Giocando sulle parole qualcuno chiama questa nuova esperienza relax di-vino. Sì, perché il protagonista della nostra proposta è proprio l’eccellenza tra le bevande del Mondo. Noi la chiamiamo vino terapia, gli stranieri “wine therapy”. Sta di fatto che parliamo di emozioni sensoriali che hanno nel vino e nei suoi contenuti un’insperata fonte di benessere. Immergersi nel mosto, nel nettare di vino e nelle sue foglie sarebbe infatti il modo migliore per approfittare degli antiossidanti dell’uva. Primo tra tutti il famoso resveratrolo. Sostanza benefica contenuta proprio nella vite. Quella del famoso detto popolare che un bicchiere di vino rosso al giorno fa campare 100 anni.

Premettiamo subito che questi soggiorni divini non sono propriamente economici, ma nemmeno irraggiungibili. I prezzi cambiano e non di poco quindi in base ai trattamenti che vogliamo seguire. In Italia esistono diverse strutture che propongono la vinoterapia, sia in forma di relax, che a tavola, ma anche come percorso tra i vigneti. Una sorta di full immersion nel vino a 360°, dalla nascita all’imbottigliamento. Pensiamo addirittura che in alcune zone termali è possibile fare l’immersione nelle botti di rovere, beandosi tra vino e acqua termale. Chi l’ha provato, sostiene essere realmente un’esperienza incredibile.

Dove possiamo fare i soggiorni di vinoterapia

Pur essendo ancora un benessere di nicchia, la vinoterapia in Italia offre diverse opportunità. Stando a quanto dichiarato dai clienti, questi sono alcuni degli hotel specializzati e dove il relax è assicurato:

Romantik Hotel Turm a Fieè allo Scillar sulle Dolomiti trentine;

Villa Quaranta Park Hotel a Pescantina in provincia di Verona, tra i vigneti di Amarone e Recioto;

Therasia Resort Sea sull’isola di Vulcano;

Castellare dei Noveschi a Gaiole del Chianti.

