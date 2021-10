Che gli italiani abbiano ripreso a viaggiare lo si è visto dai bollettini stradali degli ultimi weekend. Code chilometriche da e per il mare, verso laghi e montagne, ma anche le città d’arte. Con tutte le incertezze del viaggiare all’estero, stiamo finalmente riscoprendo la bellezza dei nostri siti. Complici anche dei fine settimana che dalla fine dell’estate ci stanno regalando tempo bello. Nemmeno a farlo apposta infatti, le perturbazioni si concentrano durante la settimana. Ecco 3 città italiane splendide ed economiche da visitare prima dell’arrivo del grande freddo. Dopo aver visto come passare un magnifico fine settimana low cost nelle 3 città italiane ritenute più romantiche d’Italia.

Tra le città ritenute più economiche

Tra le città italiane ritenute più economiche da turisti e visitatori, c’è anche la piccola e splendida Chieti. Sul sito di Trip Advisor, uno dei più frequentati da chi vuole viaggiare, si segnala ad esempio il Museo Archeologico Nazionale. Senza comunque contare l’atmosfera magica di questo centro storico ricco di storia, architettura e cultura. Pochi sanno per esempio che questa città famosa per le sue bellezze naturali custodisce anche un meraviglioso patrimonio archeologico, tra cui l’anfiteatro romano. Addirittura, il nome stesso della città, Chieti, deriverebbe dalla ninfa Teti, madre dell’eroe greco Achille.

Ecco 3 città italiane splendide ed economiche da visitare prima dell’arrivo del grande freddo

Mantova è una città che sa sorprendere per molte caratteristiche affascinanti. Non solo la bellezza del suo centro storico, ricchissimo di monumenti, ma anche per l’ospitalità e l’ottima cucina. Questa piccola perla della Lombardia, più volte inserita nella hit parade delle città più ricche d’Italia, riesce sempre a stupire. Col fascino del fiume Mincio che la raccoglie tutto attorno a sé, Mantova mischia le caratteristiche architettoniche e storiche delle città emiliane e lombarde. Dal castello di San Giorgio, al Palazzo Ducale, da Palazzo Te alle bellissime chiese, Mantova si presta a riempire velocemente la memoria fotografica. Prima dell’arrivo della nebbia, caratteristica di questa zona, vale la pena davvero fare un salto in questa meravigliosa città.

Una vera e propria perla nascosta

Quando parliamo della Toscana, ci vengono subito in mente mete tradizionali come Firenze, Pisa, Siena e piccoli capolavori come San Gimignano, Volterra e Pienza. Giusto per fare solo qualche esempio dei più conosciuti di questa terra tutta meravigliosa. Ma una delle mete più apprezzate dai turisti anche per la sua economicità è Pistoia. Questo gioiello di storia e architettura non deve essere ricordato solo per le vicine Terme di Montecatini. Il centro storico, pieno di chiese e meravigliosi palazzi è un vero e proprio labirinto di straordinario fascino. Particolarmente apprezzate dai turisti, le trattorie e le locande in cui è possibile assaggiare le specialità locali senza spendere tanto.

