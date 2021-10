Le ultime settimane sono state caratterizzate da una forte fase laterale che ha costretto le quotazioni di TXT e-Solutions all’interno del trading range 8,41 euro – 8.96 euro (I obiettivo di prezzo). In realtà c’è stato un tentativo di rottura al rialzo del I obiettivo di prezzo, ma è immediatamente rientrato. A questo punto solo la decisa rottura di uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Ma quale scenario potrebbe essere favorito tra quello rialzista e quello ribassista?

In questo scenario incerto la forte sottovalutazione di TXT e-Solutions dovrebbe favorire i rialzisti. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, il titolo risulta essere sottovalutato rispetto alla media del suo settore di riferimento. Ad esempio, il metodo che utilizza i multipli di mercato mostra, qualunque sia la metrica utilizzata, una sottovalutazione del 20% circa. Inoltre la società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore. Infine, il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica.

Della stessa idea è l’analista che copre il titolo con un giudizio accumulare e una prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 40%.

L’unica fonte di preoccupazione è legata ai dati relativi al secondo trimestre 2021. L’azienda, infatti, ha riportato un risultato mediocre nel secondo trimestre con guadagni e margini di profitto più deboli, anche se i ricavi sono migliorati.

TXT e-Solutions (MIL:TXT) ha chiuso la seduta del 21 ottobre a quota 8,82 euro in ribasso dello 0,68% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Come dicevamo in precedenza, da alcune settimane le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 8,41 euro – 8,96 euro e solo la rottura in chiusura di settimana di uno dei due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Al rialzo, gli obiettivi sono quelli indicati in figura con la massima estensione che passa per area 11,76 euro (III obiettivo di prezzo).

Al ribasso, invece, i titolo potrebbe ritornare in area 6,5 euro.

