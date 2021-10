Molti degli adulti di oggi hanno avuto il privilegio di conoscere una realtà lontana anni luce dai ragazzi dell’odierna generazione.

Se guardiamo al passato spesso lo facciamo soprattutto con nostalgia verso stili di vita decisamente più semplici ma ricchi di momenti felici.

Questo non vuol certo essere l’inizio di una sfida generazionale; ogni generazione ha i suoi pregi e difetti, le sue fortune e le sue sventure.

Tuttavia per chi è nato tra la fine degli anni ‘70 e gli anni ‘80 è quasi impossibile non avere ricordi indelebili legati all’infanzia.

Niente social network in quello che era un Mondo ancora tutto analogico: cartoni animati, merende dalla nonna e giochi meravigliosi.

Non solo quelli che facevamo per strada fino al tramonto, ma anche quelli che trovavamo sotto l’albero di Natale, compresi i giochi da tavolo.

Durante una serata tra amici se ci mettessimo a ricordare quali fossero i giochi da tavolo più amati ognuno avrebbe un gioco “del cuore”.

Era un modo divertente per radunare attorno a sé le persone più care e trascorrere interi pomeriggi o serate in allegria.

Oggi molti di questi sono ancora in commercio, riadattati ai tempi moderni, con grafiche sicuramente più nitide e brillanti, ma con quel qualcosa in meno.

Per questo non è raro trovare collezionisti appassionati di giochi vintage disposti a pagare anche grosse cifre per avere questi “tesori” anni 80/90.

Basta fare una piccola ricerca su Google per trovare in vendita tanti giochi da tavolo usati e in buone condizioni.

Alcuni di questi sono davvero delle rarità ricercatissime.

Uno tra i più desiderati vale centinaia d’euro

Se possediamo questo vecchio gioco da tavolo agognatissimo dai collezionisti potremmo avere tra le mani una fortuna.

Stiamo parlando de “L’isola di fuoco”.

Si tratta di uno dei giochi d’avventura più amati dai nati a cavallo tra la cosiddetta Generazione X e quella dei Millennial.

Scopo del gioco è raccogliere il maggior numero di tesori e tornare sani e salvi dall’isola di Vul-Kar, divinità “sputafuoco”, tra tranelli e palle infuocate.

Su e-Bay è possibile trovarlo a cifre esorbitanti che vanno dai 200 ai 350 euro, incredibile ma vero.

Certamente tra i grandi appassionati non sarà impossibile trovare chi è disposto a pagarlo addirittura qualcosa in più.