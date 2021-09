Quando non esisteva ancora l’euro e l’Europa era divisa in varie monete le Terme di Abano e Montegrotto, così come quelle di Levico, erano delle vere e proprie succursali di Austria e Germania. In periodi in cui il marco dominava in Europa e trattava la nostra povera lira come una provinciale, i turisti tedeschi approfittavano del cambio per farsi le vacanze termali praticamente a costo zero. Senza considerare che in quegli anni il sistema sanitario teutonico permetteva anche di scaricare fiscalmente praticamente tutte le cure. Ecco perché ci fu un vero e proprio boom di presenze in moltissime delle terme, soprattutto dell’Italia settentrionale. Oggi, pandemia a parte, molti dimenticano che l’Italia è uno dei Paesi al Mondo con le terme più belle e salutari. Sbaglia chi pensa che la vacanza termale sia solo per gli anziani, perché le acque ricche di varie sostanze, fanno veramente benissimo al nostro organismo.

La classifica delle più amate

Dire quali sono le terme italiane più belle sarebbe offendere potenzialmente quelle che non rientrano in classifica perché ognuna presenta caratteristiche e potenzialità proprie. Ci hanno provato i siti tedeschi e inglesi a stilare una classifica, ma probabilmente in base alla scenografia e alle preferenze dei propri turisti. In questo articolo vogliamo ricordare ai nostri Lettori le caratteristiche di alcune di queste, magari quelle meno conosciute.

Molti dimenticano che l’Italia è uno dei paesi al Mondo con le terme più belle

Senza andare in ordine geografico, partiamo nel nostro tour probabilmente dalle terme storicamente più frequentate del nostro Paese: quelle di Saturnia. Se come testimoniano i resti archeologici, le terme padovane erano utilizzate dai romani, quelle di Saturnia erano addirittura frequentate dagli etruschi. Questa zona, unita alle straordinarie Cascate del Mulino è di una bellezza davvero stratosferica e scenograficamente non ha nulla da invidiare alle più belle terme dell’intero pianeta.

Levico Terme e Merano

Se adoriamo la montagna, i boschi, le passeggiate e la natura, e non vogliamo perderci nemmeno le terme, ecco che Levico e Merano saranno la soluzione ideale. Non sono teoricamente vicinissime, le prime in provincia di Trento, le seconde in quella di Bolzano, ma rappresentano comunque due scelte alternative. Tra l’altro ci sono delle strutture alberghiere molto chic. Queste richiamano alla presenza storica in zona della nobiltà austriaca nel periodo in cui questa regione faceva parte proprio dell’Impero viennese. Non sottovalutiamo però anche i benefici di queste acque termali che sono riconosciute a livello internazionale proprio per la loro efficacia. E se siamo in zona non dimentichiamoci che questo lago è stato premiato per 5 volte di seguito come lago più bello d’Italia e pochi lo conoscono nonostante sia facilissimo raggiungerlo.

