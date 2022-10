Il mese di ottobre sembra quasi un periodo in cui non si sa bene cosa fare. Eppure l’inizio dell’autunno riserva degli appuntamenti che possono risvegliare il nostro interesse. Infatti in questo mese, ma anche a novembre fioccano le sagre e gli incontri che ci avvicinano all’attività di produzione agricola.

Tra le sagre, alcune sono molto antiche, legate ai frutti della terra. La castagna riserva in diverse regioni d’Italia la sua presenza in varie declinazioni. Si potrà gustare attraverso castagnacci tipici, con le intramontabili caldarroste. Ma anche con le popolari castagne lesse in pentola.

Appuntamenti con le castagne autunnali

In particolare ci sono 3 sagre di castagne a ottobre in cui vale la pena affacciarsi. In Piemonte e nella zona del cuneese, si svolge una storica sagra della castagna. Nella zona del viterbese, territorio della Tuscia, possiamo gustare le famose castagne di Soriano. Anche in Campania, nell’avellinese e precisamente a Montella , le castagne IGP della zona sono preparate ad arte.

Quest’anno 2022 vede la rinascita delle castagne locali nella zona dei Monti Picentini, di cui Montella fa parte. I problemi con alcuni parassiti dell’albero del castagno sono stati risolti e ora le sagre aspettano tutti. Così quella tradizionale organizzata dal 18 al 20 ottobre nell’antico borgo di Curti a Giffoni Valle Piana.

A ottobre un appuntamento col vino in Campania oltre alle sagre di castagne

Le castagne si sposano bene col vino. Ogni anno a Salerno si svolge la manifestazione In Vino Civitas, ovvero il Salone del Vino. Quest’anno si è arrivati alla sesta edizione, che si svolge al Molo Manfredi, nella Stazione Marittima di Salerno. La manifestazione si tiene dal 15 al 17 ottobre ed è aperta non solo agli espositori, ma anche al pubblico.

Ci saranno all’appuntamento i vini campani, ma non solo. La manifestazione è aperta a tutto il territorio. Acquistando il biglietto d’ingresso si potrà accedere ai vari stand, ma anche gustare i vari vini in esposizione.

Con il biglietto si riceve un calice da vino da portare poi a casa come ricordo. A ottobre un appuntamento col vino in Campania e saranno presenti circa 500 etichette vinicole, provenienti da tutta l’Italia. Parteciperanno anche delegazioni internazionali provenienti in particolare da: Slovenia, USA, Croazia, Korea, Singapore, Giordania, Giappone, Palestina e Israele, Kazakistan.

Molti vini da degustare a Salerno

Oltre alla degustazione sarà possibile partecipare a manifestazioni di interesse culturale, sfilate e l’assegnazione di premi alle migliori realtà vinicole. Questa manifestazione raccoglie non solo gli interessati del settore, ma anche tanti appassionati del vino, che avranno l’occasione di incontrare tante realtà emergenti del nostro Paese.

