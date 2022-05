Chi ha un gatto a casa conosce bene la questione. Chi non ce l’ha, avrà sicuramente visto qualche simpatico video su YouTube o su qualche altro social network sul tema. Infatti, vedere un gatto che si dimena o che scappa alla vista dei cetrioli, dell’acqua o del vento è qualcosa che capita molto spesso. A volte questa cosa suscita ilarità, a volte perplessità, ma soprattutto ci rende curiosi di scoprire le cause di tale comportamento. In particolare, in molti si saranno già chiesti i motivi di queste paure. Ecco perché i gatti hanno paura dell’acqua e le ragioni delle loro altre fobie.

Una questione evolutiva

Nelle questioni naturali la risposta va trovata nella ricerca scientifica ed in special modo nelle teorie evoluzionistiche. Infatti, i gatti pare che abbiano paura di tutto ciò che possa assomigliare a un predatore più grande o pericoloso di loro. Hanno paura dei serpenti perché sono velenosi, così come dei cani grandi o dei lupi. Per loro il cetriolo ricorda tanto la forma e le dimensioni di un serpente o di un rettile in generale.

Il loro istinto di fronte anche solo ad una ipotetica minaccia è dunque proprio quello di scappare velocemente. Di conseguenza, per non traumatizzare il nostro gatto, non dovremmo farlo spaventare in questo modo, né tantomeno mettere i cetrioli o le zucchine vicino alla sua cuccia o alla sua ciotola. Al contrario, rischieremmo di traumatizzarlo anche per molto tempo, con la conseguenza di un suo grande distaccamento e inimicizia nei nostri confronti.

Ecco perché i gatti hanno paura dell’acqua e dei cetrioli e c’è una ragione anche per il vento

Per quanto riguarda invece la paura dell’acqua, ricordiamo che per questi animali il pelo e l’odore che emette è fondamentale. Si riconoscono, impongono la loro presenza e comunicano proprio con queste due cose. L’acqua altera i loro equilibri, dato che il loro manto si inumidisce con una facilità estrema. Oltre a ciò, ai gatti non piace cambiare temperatura troppo velocemente. Non sono come noi umani che amiamo passare da una temperatura esterna molto alta a una più bassa in casa, d’estate, loro sono più costanti.

Infine, per quanto riguarda il vento, ricordiamo che i felini in generale non amano i rumori tropo forti. Il loro udito è più sviluppato del nostro e dunque il rumore del vento per loro può risultare anche molto sgradevole.

Lettura consigliata

Ecco il gatto più piccolo del Mondo che sembra un leopardo