Come risparmiare sulla bolletta dell’acqua riducendo consumi in ambito domestico

Il costo medio di una bolletta dell’acqua nel 2022 è arrivato a circa 450 euro all’anno. Con gli aumenti dell’elettricità e del riscaldamento si prospetta un autunno di difficoltà per diverse famiglie. Imparare a risparmiare potrebbe diventare fondamentale per l’economia di molte persone che dovrebbero cambiare abitudini.

La consistenza di una bolletta dell’acqua dipenderebbe dal costo a metro cubo, dall’utilizzo che facciamo dell’acqua e dal tipo di utenza che abbiamo. In alcune regioni d’Italia l’acqua costerebbe di più. In Toscana la media delle bollette si aggirerebbe sui 710 euro all’anno e l’aumento rispetto al passato sarebbe maggiore se confrontato con altre città della penisola. Ad ogni tipologia di utenza corrisponde una tariffa specifica che varia se abitiamo in condominio oppure in una villetta singola o se ci sono utilizzi dell’acqua diversi da quello domestico. Insomma le variabili sarebbero tante. A incidere realmente, però, sarebbero i nostri comportamenti e gli errori che facciamo quando apriamo i rubinetti.

Come possiamo fare per pagare di meno

Se non sappiamo come risparmiare sulla bolletta dell’acqua e stiamo pagando tanto i motivi potrebbero essere diversi. Quelli più comuni sono i consumi a conguaglio, le perdite degli impianti, il contattore che non funziona a dovere, gli aumenti delle tariffe. C’è una differenza tra un consumo che cresce periodicamente e una bolletta anomala. Nel primo caso dovremmo rivedere i nostri comportamenti, nel secondo dovremmo fare delle verifiche. Allacci abusivi, rubinetti aperti o che perdono mentre siamo lontani, potrebbero aver portato a una bolletta fuori controllo.

Se abbiamo le bollette in ordine, facciamo una lettura del contattore e rechiamoci all’ufficio reclami dell’azienda che ci rifornisce dell’acqua. In breve tempo potremmo ottenere tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno. Chiediamo spiegazioni su eventuali conguagli che spesso sono quelli che più incidono sugli aumenti non previsti.

Facciamo fare anche dei controlli in casa da una ditta specializzata. Potremmo incontrare vari problemi nell’aprire un contenzioso per renderci conto in seguito che l’aumento era dovuto a una perdita nella nostra proprietà.

Cosa consuma di più in casa

Bollette dell’elettricità, del gas, del riscaldamento potrebbero aumentare quest’inverno. Utilizziamo numerosi elettrodomestici e varie apparecchiature che hanno consumi differenti che spesso non conosciamo. Potrà sembrare una pignoleria, ma essere informati su come funzionano le tecnologie di cui ci circondiamo potrebbe aiutarci a far scendere gli importi delle bollette.

Per quanto riguarda l’acqua, la lavatrice consumerebbe fino a 90 litri per ogni lavaggio, 10 minuti di doccia corrisponderebbero a 120 litri, radersi con il rubinetto aperto a 70 litri. Basterebbe poco per diminuire questi consumi. Tenere il rubinetto chiuso quando ci laviamo i denti o ci facciamo la barba, chiudere l’acqua della doccia quando ci insaponiamo, potrebbe portarci piccoli risparmi ogni giorno. Sommati insieme, alla fine del mese, la cifra risparmiata potrebbe essere molto più di alta di quanto immaginiamo.

La tecnologia ci aiuterebbe. Molte persone si stanno accorgendo che la domotica sta migliorando le bollette dell’energia elettrica. Questo varrebbe anche per i consumi di acqua. Se abbiamo intenzione di rimodernare la casa, rifare le tubature e allacciare dei sensori per i consumi potrebbe farci risparmiare tanta acqua.

Come risparmiare sulla bolletta dell’acqua modificando i nostri comportamenti

Preoccuparsi di avere una corretta manutenzione annuale dell’impianto idrico dovrebbe essere la prima cosa da fare. Quindi dovremmo impiegare l’acqua al meglio. Per esempio, riciclarla per innaffiare le piante, per lavare i piatti prima di metterli nella lavastoviglie. Se dobbiamo pulire frutta e verdura è inutile mantenere il rubinetto aperto. Acquistiamo un purificatore, riempiamo un contenitore e mettiamoci dentro frutta e verdura. In pochi minuti avremmo ottenuto igiene e risparmio idrico con il rubinetto chiuso.

Condizionatori e asciugatrici creano acqua da riciclare con la condensa. Spesso non ci pensiamo eppure potremmo riutilizzare quest’acqua in diverse faccende di casa limitando gli sprechi. Fare la doccia ci permette di consumare meno del bagno nella vasca e gli sciacquoni con il doppio tasto arriverebbero a farci risparmiare anche 100 litri al giorno.

Stiamo attenti ai piccoli gesti durante la nostra giornata, come risparmiare sulla bolletta dell’acqua potrebbe non essere più un mistero. Potrebbe bastare un minimo di impegno.

