Perché a volte il gatto ci morde quando lo accarezziamo o graffia

Molti proprietari di gatti hanno notato un fenomeno strano. Può a volte succedere che, mentre accarezziamo il gatto, questo abbia all’improvviso uno scatto di aggressività. All’improvviso potrebbe afferrarci le mani, morderci, affondare le unghie, oppure graffiarci velocemente per poi scappare. Potremmo quindi pensare di avergli fatto male o che il nostro gatto sia improvvisamente impazzito. Ma in realtà non è così. Questo comportamento è piuttosto comune e ha una spiegazione scientifica. Vediamo di che cosa si tratta e se sia possibile prevenirlo.

La sovrastimolazione può causare aggressività improvvisa nei felini

Osserviamo attentamente il comportamento di un gatto aggressivo. Tipicamente, quando si sente minacciato o sta per attaccare, il gatto assume una postura arcuata, drizza il pelo, abbassa le orecchie e inizia a soffiare o emettere suoni minacciosi. Ma il comportamento del nostro gatto durante una sessione di coccole che termina con un morso o un graffio è molto diverso. Il gatto sembra godersi le coccole fino al momento in cui scatta la sua aggressività e gli altri segni tipici di un comportamento aggressivo sono assenti.

Questo ci indica che l’origine della “aggressività da coccole” è molto diversa rispetto ad altri tipi di aggressività. E in realtà la causa di questi scatti aggressivi durante una sessione di coccole è una sola: la sovrastimolazione.

Ecco perché a volte il gatto ci morde o ci graffia all’improvviso

Se il gatto viene sovrastimolato dalle nostre carezze, questo potrebbe far scattare in lui un riflesso aggressivo, anche quando il micio non ha alcuna cattiva intenzione nei nostri confronti. Semplicemente la sessione di coccole è diventata troppo intensa e il gatto desidera interromperla. Questo comportamento può succedere soprattutto se accarezziamo il gatto in punti più sensibili, come la testa o il collo, e in particolare se tocchiamo le vibrisse, cioè i lunghi peli rigidi che ha sul muso.

Impariamo a conoscere il nostro gatto

La sovrastimolazione è spesso il motivo per cui il gatto può mostrare improvvisi comportamenti aggressivi. Ecco perché a volte il gatto ci morde: lo stiamo accarezzando troppo intensamente. Ma può anche succedere quando il gatto semplicemente non apprezza le nostre attenzioni. Ad esempio, molti felini non amano essere accarezzati sulla pancia o sulla coda. Se proviamo a farlo, il gatto potrebbe dimostrarsi aggressivo, e quindi morderci o graffiarci.

Un altro comportamento che molti gatti mostrano quando li accarezziamo intensamente è l’ipersalivazione, in cui il gatto perde il controllo delle ghiandole salivari. Facciamo però attenzione che questo fenomeno non indichi invece dei problemi alla bocca.

