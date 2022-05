Siamo sempre alla ricerca dei metodi più complessi per essere più belle, anche se nella maggior parte delle volte il vero trucco è la semplicità e lo stile. Infatti, senza bisogno di troppi fronzoli, potremmo essere più affascinanti e sentirci come una star del cinema. Basterebbero pochi dettagli per non passare inosservate, senza dover ricorrere ad esagerazioni o a look che non appartengono alla nostra personalità.

Il nostro outfit dovrebbe innanzitutto valorizzare il nostro fisico, mettendo in luce i nostri punti di forza, nascondendo le imperfezioni con l’abbigliamento adeguato. Anche il make up racchiude tanti segreti per riuscire ad avere uno sguardo più ammaliante, ma non scordiamoci di come sistemiamo i nostri capelli. Non basta avere una chioma curata e lucente, se poi non abbiamo un taglio che la esalti al meglio.

Saremo più femminili e seducenti con questi spettacolari tagli corti estivi per capelli ricci e lisci che svecchiano

Ci sono acconciature che tendono a conferirci addirittura 10 anni in più, annullando tutti i nostri sforzi di apparire più giovani. Tendiamo a mantenere una chioma folta e lunga, convinti che un taglio corto sia sinonimo di vecchiaia, ma non è affatto così. Soprattutto negli ultimi anni le nuove tendenze hanno rivalutato le capigliature più corte, rendendole femminili e molto più cool. Se per l’estate vogliamo evitare di soffrire il caldo, allora scegliamo tra queste favolose alternative alla moda, che ci faranno sentire irresistibili.

Ispirato agli anni del passato, il modern pixie schiaccia l’occhio al famoso taglio shag super scalato e rappresenta una novità fresca e sbarazzina che toglierà parecchi anni alla carta d’identità. Dopo il trionfo del caschetto invernale, rappresentato da molte varianti del bob, con il caldo potremmo rivoluzionare la nostra chioma. Cambiamo stile senza rinunciare alle tendenze del momento con questo taglio morbido che punta al ciuffo e alla frangia.

In netto contrasto con le rasature nette effettuate dietro, il pixie 2.0 mantiene davanti dei ciuffi più lunghi e scalati, da tenere anche scombinati. Un taglio che saprà rendere giustizia a chi ha un tipo di capello liscio o mosso e non avrà bisogno di ore di piega sotto il calore del phon.

Effetto scalato

Non dovremmo preoccuparci di fare un taglio corto, perché saremo più femminili e seducenti con questi che, oltre a valorizzarci, ci faranno apparire più giovani. Oltre al modern pixie, troviamo anche il mixie in versione aggiornata, più morbido e sensuale. Non più scalature troppo nette, ma frange che incorniciano il viso e lo sfilano, donando un effetto snellente. Diamo un tocco di colore o dei colpi di luce alla moda a qualche ciuffo per osare e dare movimento a tutta la capigliatura e saremo più chic che mai.

Approfondimento

