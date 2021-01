Noi di ProiezionidiBorsa amiamo raccontare quelle storie che ci fanno uscire dalla routine e dal quotidiano. I gatti ne fanno naturalmente parte dato che li vediamo praticamente ogni giorno, ma forse non li conosciamo appieno.

In passato abbiamo parlato del gatto più grande e grosso del mondo. Oggi invece vogliamo parlare del più piccolo, ma non meno affascinante. Ecco il gatto più piccolo del mondo che sembra un leopardo.

Gatto rugginoso

Il gatto più piccolo del mondo arriva dall’India. Insomma, gli esperti divergono in quanto ci sono anche altre proposte. Alcuni dicono che il gatto più piccolo del mondo appartiene alla razza detta “munchkin”, altri ancora fanno riferimento al gatto leopardo.

Tutto sta nello stabilire i canoni e le regole di valutazione: presenza di mutazioni genetiche o no, anomalie individuali o genericità di razza. Chiarito ciò, Noi di ProiezionidiBorsa seguiamo il Guinness World Record e diciamo che la medaglia d’oro va al gatto rugginoso.

Questa razza di gatto è presente in natura in India e Sri Lanka, e in qualche zoo europeo come quello di Berlino. Si tratta di un gatto molto piccolo, si è detto, ma non inoffensivo e neppure innocuo.

Si è notato spesso, in cattività, un temperamento estremamente cacciatore, con la possibilità di attaccare prede grandi anche cinque volte la sua taglia. Il colore del suo pelo è maculato e per questo l’associazione con il suo cugino leopardo viene spontanea.

Per chi volesse adottarlo c’è purtroppo una pessima notizia. Il gatto rugginoso è un gatto selvatico, praticamente impossibile da addomesticare. Farlo, sarebbe un dramma sia per noi sia per lui. Cerchiamo di imparare dalla natura e non sostituiamoci. Ecco il gatto più piccolo del mondo che sembra un leopardo.