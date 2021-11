I gatti li conosciamo quasi tutti per il loro comportamento abbastanza indipendente. Pensiamo che si leghino alla casa e non alle persone. A volte scambiamo il loro carattere più solitario per vera e propria diffidenza, quasi astio. In realtà, nulla di tutto ciò è vero.

Innanzitutto, i gatti, proprio come le persone umane, hanno tutti un loro carattere che può cambiare nel tempo. Inoltre, il carattere dei felini è anche molto influenzato dal modo con cui noi interagiamo con loro.

Quindi, cerchiamo di capire come avvicinarci a loro con rispetto e stima. Infatti, pochissimi sanno come farsi amare dal proprio gatto per fare emergere il suo lato più affettuoso.

Farlo abituare alla nostra presenza e alle novità

Anche noi esseri umani necessitiamo di tempo per ambientarci in situazioni nuove, specialmente quando ci sono anche altre persone. Allo stesso modo, un gatto appena arrivato a casa nostra ha bisogno di tempo per capirne sia gli spazi sia le logiche.

Ciò che possiamo fare noi per rendergli più facile l’esistenza è cercare di avvicinarci a lui con rispetto ma con distanza. Non possiamo pensare di prenderlo subito in braccio, potrebbe vedere questo nostro gesto come un’invasione del suo spazio.

Pochissimi sanno come farsi amare dal proprio gatto per fare emergere il suo lato più affettuoso

Una conseguenza del rispetto che dobbiamo portargli è legata al cambiamento delle nostre abitudini. Certo, non dobbiamo cominciare a vivere in funzione della sua vita, ma soltanto limare un po’ la nostra routine. In primo luogo, è necessario che ci abituiamo all’idea che ha bisogno di passare del tempo con noi.

Ciò non vuol dire di stargli sempre troppo vicino, cercando necessariamente di giocare con lui o di fargli le coccole. Dobbiamo cercare di cominciare a convivere con lui.

Ad esempio, se abbiamo la fortuna di poter lavorare qualche giorno da casa, possiamo cercare di stare nella stessa sua stanza. Vedremo che, poco a poco, comincerà a venire a sedersi vicino a noi. Potremmo, oppure, cominciare a mangiare nei suoi stessi orari, dandogli da mangiare quando mangiamo noi.

Questi due esempi sottolineano come i gatti sono difficili da sedurre. Non basta giocare con loro per qualche minuto al giorno per poi dimenticarci completamente di loro per il resto del tempo. Come nelle migliori relazioni umane, ciò che i gatti necessitano è il tempo per capire di essere davvero amati e voluti.

Approfondimento

Ecco il gatto più piccolo del mondo che sembra un leopardo.