Perché il nostro gatto ci mostra il sedere e cosa vuol dire

Si aggiunge un nuovo capitolo alla saga “il mio gatto fa cose strane”. È sempre divertente e curioso scoprire le motivazioni che si celano dietro i comportamenti apparentemente buffi e sciocchi dei nostri animali domestici preferiti. Oggi approfondiremo un comportamento molto comune. Chi ha un gatto avrà di sicuro notato che, in svariate occasioni, l’animale ha la tendenza a mostrarci il sedere. Anzi, molte volte ce lo ritroviamo dritto davanti alla faccia. Potrebbe sembrare casuale o immotivato. In realtà questo comportamento ha diverse spiegazioni, a seconda del contesto. Scopriamole tutte.

Perché il nostro gatto ci mostra il sedere con la coda in alto

Uno dei motivi per cui il nostro gatto ci mostra il sedere è per chiudere la comunicazione. Dopo aver interagito con noi, potrebbe voler passare ad altro ed è il suo modo per dirci “ora basta”. Tuttavia bisognerà analizzare il contesto. Se nel momento in cui ci mostra il sedere è in preda a fusa e coccole, questo comportamento potrebbe significare l’esatto opposto. Potrebbe infatti volerci chiedere di coccolarlo e accarezzarlo alla base della coda. In altri casi, mostrarci il sedere significa comunicarci la sua fiducia: voltarsi di spalle è come rendersi vulnerabili e mostrare la propria fragilità. Se il gatto fa una cosa del genere significa che si fida di noi, ci considera parte della famiglia e ci permette di essere conosciuto e riconosciuto. È anche un modo per manifestarci la sua felicità nel vederci, soprattutto quando drizza in alto la coda.

Perché i gatti si annusano il sedere

Non dobbiamo inoltre dimenticare che i gatti comunicano tra loro attraverso i feromoni e lo fanno anche dalla zona perianale, quando si annusano a vicenda per captare le informazioni. Inoltre, da cuccioli, la loro mamma si occupava della pulizia del loro posteriore e, considerandoci come sostituiti della mamma, ci manifestano gratitudine per l’accudimento, mostrandoci il sedere.

Sedere in faccia? No grazie.

Alcune persone non gradiscono questo comportamento, magari per motivi igienici. Tuttavia, non dobbiamo inibirlo e non dovremmo mai sgridare il nostro gatto per questo. Quando capita, non dovremo fare nulla, ma lasciarlo fare e lasciare che si prenda i suoi spazi. Se proprio non gradiamo avere il suo sedere in faccia, ci basterà allontanarci gentilmente. La cosa importante da sapere è che non è segnale di problematiche particolari o di disagio. Possiamo provare ad accarezzarlo, se gradisce. Altrimenti, se si allontana, ci basterà rispettare la relazione ed imparare a comprendere le sue esigenze e i suoi gesti, senza cambiarli, esattamente come facciamo quando cerchiamo di abituare il nostro gatto a stare in braccio. Sapere perché il nostro gatto ci mostra il sedere è un passo in più verso una conoscenza totale del nostro piccolo animaletto peloso.

