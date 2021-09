Settembre è il mese perfetto per riscoprire il piacere di cucinare. Soprattutto perché la natura ci regala prodotti davvero incredibili. Pochi giorni fa infatti abbiamo parlato di come cucinare i peperoni ripieni perfetti senza carne e con un ingrediente segreto. Oggi invece completeremo il nostro pranzo con uno dei dessert più gustosi in assoluto da preparare in questo periodo. Ecco l’incredibile torta a base di cioccolato e frutta di stagione che sta facendo impazzire tutti. Il frutto che utilizzeremo saranno i fichi. E per prepararla impiegheremo soltanto un’ora del nostro tempo.

Ecco l’incredibile torta a base di cioccolato e frutta di stagione che sta facendo impazzire tutti

Per preparare 6 porzioni di torta cioccolato e fichi ci serviranno:

250 grammi di farina per dolci;

2 uova;

1 etto di zucchero bruno;

10-15 fichi freschi;

1 etto di burro;

sale;

scorza di limone;

1 bustina di lievito per dolci;

4 cucchiaini di gocce di cioccolato fondente;

2 cucchiai di nocciole sbriciolate (opzionale).

La preparazione

Iniziamo così a preparare la nostra gustosissima torta facendo sciogliere il burro in un pentolino antiaderente. Facciamolo raffreddare e mentre aspettiamo montiamo le uova aggiungendo piano piano zucchero e sale. Non appena il composto diventa omogeneo e privo di grumi uniamo anche la farina e il lievito.

Continuiamo a montare per qualche minuto e poi completiamo l’impasto con il burro e le gocce di cioccolato fondente. Controlliamo che sia morbido e omogeneo e stendiamolo su una teglia su cui avremo disposto uno strato di burro e uno di farina.

È il momento di preparare i fichi. Laviamoli bene, togliamo la buccia e tagliamoli a fettine. Non ci resta che disporli sopra l’impasto e spolverare con le nocciole. Siamo pronti per il forno. Accendiamolo a 180 gradi e facciamolo riscaldare. Inforniamo la torta e riposiamoci per 40 minuti. Via via controlliamo lo stato di cottura con uno stecchino. Se rimane asciutto significa che la torta è pronta.

Togliamola dal forno e decoriamola con i fichi avanzati. Inoltre se siamo particolarmente golosi possiamo servire la torta a cioccolato e fichi con una pallina di gelato al gusto fiordilatte o vaniglia.

Per accompagnare il dolce lo chef consiglia un vino dolce ben strutturato per compensare il gusto amaro del cioccolato. Particolarmente indicati il Marsala, i passiti o un ottimo Barolo Chinato. Chi ama le bollicine può optare anche per uno champagne di alto livello.

